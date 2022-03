Elecciones post pandemia

El 12 de marzo del 2012, Sergio González Romero, médico de profesión y titular de la Secretaría de Salud en el estado de Durango, dio a conocer frente a las cámaras: El Covid-19 registra su primer paciente.

Dos años después, se informa que pasaremos de pandemia a endemia, en el transcurrir de 730 días mucho se ha escrito y hablado de la nueva realidad y cambio estructural, un nuevo paradigma, predominantemente digital.

Desde esa plataforma de ideas, los ciudadanos esperamos nuevas y posibles formas de hacer política, para luego hacer gobierno, lo primero es entender que la crisis sanitaria, nos obliga a aceptar que vivimos en una aldea global, en la que el tema social parece marcar un quiebre paradigmático a profundidad, dejando atrás las teorías de Engels, Bordieu y Castel.

En el proceso electoral, que no es otra cosa que la lucha por el poder, tendrá mayores réditos, a quien o quienes, pongan sobre la mesa, esa nueva reciprocidad entre autoridad y ciudadano, como también entre trabajo y obrero, en la que la brújula estratégica marca hacia las aspiraciones de los duranguenses, habidos de pasar de la planeación a los hechos, ahí radica la importancia de elegir mas que a colores, a personas garantes de hacerlo posible, tarea de todos los días, para ello, es condición “sine qua non” acompañarse de hombres y mujeres de bien, tanto en lo moral como en capacidad, de ahí la verdad en la frase “El primer acto de corrupción de un funcionario, es aceptar un cargo, para el que no está preparado”.

“Es importante tener claro que ni el mundo político ni el de la administración se reforman por sí mismos. Sólo una acción externa puede hacerles cambiar” ese cambio es prioridad en las proximas adminsitraciones públicas, ya sea del orden estatal o municipal, es quizá una de las más urgentes, la digitilización de los servicios, con rendimientos en la salud mental y fisica, en la agilidad de los procesos, en la economía de los contribuyentes.

Otro de los retos que se deben abordar sin recelo, es la aplicación de las nuevas tecnologías, me referiré a una de ellas, la mecatrónica, con amplio campo de aplicación, lo abordo desde la visión en la que tengo experiencia: Para el analisis de la calidad del aire, en el monitoreo de la evolución de flora y fana, en la inspección y vigilancia de las autorizaciones otorgadas, en la detección de siniestros, etc, etc.

Tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho qué conciliar, para que los proximos seis años, se caractericen por haber aprendido la lección.