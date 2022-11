Elemental el desarrollo de necesidades básicas

Abraham Maslow, creador de la Pirámide de Maslow, estableció una teoría sobre las motivaciones y necesidades humanas, lo que nos hace actuar de la forma en la que lo hacemos, con una motivación para dirigirnos hacia un objetivo que es cubrir nuestras necesidades fundamentales.

Señala cinco niveles de necesidades básicas, y la inicia por las fisiológicas, que son las vitales y básicas para sobrevivir: Respirar, beber agua, dormir, comer, sexo, refugio, e indica que, si no se cubren estas necesidades, con dificultad se podría cubrir las demás.

Continúa con necesidades de Seguridad, que son consecuencia de las anteriores, íntimamente orientadas a la seguridad personal, a la estabilidad y protección de la persona, con son: La seguridad física, de trabajo, de ingresos y recursos, de la familia y de la salud.

La necesidad de Filiación, que establece los vínculos afectivos, como crecer en una familia, iniciar con amigos, pertenecer a una comunidad, participar en clubes sociales, contraer matrimonio y formar una familia propia.

Necesidad de Reconocimiento, que nos permite fortalecer nuestra autoestima, gracias a los logros particulares y el respeto que se gana hacia los demás, obteniendo un prestigio dentro de la comunidad en donde se vive, para no ser inferiores a los demás.

La necesidad de Autorrealización, considerando que las necesidades internas como son, el desarrollo espiritual, moral, así como buscar un objetivo en la vida, tener una actividad en pro de los demás de voluntad y superación, como elementales para encontrarse fortalecido de llenar las necesidades humanas.

Conforme la persona vaya satisfaciendo sus necesidades, la actitud en su trabajo y ante la sociedad será evidente en la manifestación de su conducta y la resolución de sus problemas, no obstante, su comportamiento puede ser influenciado por el medio en que se desenvuelve.

Estas necesidades deben ser fomentadas por los gobiernos para la mejor subsistencia de sus ciudadanos, pero si son detenidas por el mismo gobierno, existirá una disminución de un grandísimo potencial que puede dar el ser humano, y la conducta de la persona será mala, pues alguien que no tiene para alimentarse o alimentar a su familia, es capaz hasta de robar o realizar todas las prácticas adversas a las buenas costumbres para poder cumplir con lo indispensable para su familia.

Si una madre necesita de una guardería para poder asistir a su trabajo, pero de pronto la cierran sin explicación alguna, no podrá cumplir con las exigencias de sus labores en el trabajo. Si a una mujer que es violentada no se le brinda protección y, de igual forma, le clausuran las casas de asistencia para ello, o no se les da la atención adecuada en las fiscalías, tendrá que sufrir la incapacidad externa de no cumplir por causas ajenas.

Si la línea del metro se interrumpe, el trabajador puede tener el riesgo de incumplir en su trabajo y que pueda tener problemas graves. Si anteriormente se contaba con seguro popular y medicinas gratuitas, en la actualidad se abandona a los enfermos y las medicinas no se localizan ni a los más altos precios.

Los señores de la política sólo buscan obtener el mejor provecho y desarrollarse personalmente con mentiras y cinismos, pero, la educación y el adelanto de la ciudadanía conforme a sus necesidades indispensables para un desenvolvimiento homogéneo, que incluso logre un crecimiento social, no le interesa al gobierno, pues mientras más necesidades tenga el pueblo, se vivirá con la esperanza de que el gobierno las satisfaga, y de esta manera se vivirá en deuda con el gobierno haciéndolo poderoso e indispensable y con mayor razón para quienes le regala el dinero.