¡Empeora la Dirección de Pensiones!

Para iniciar esta colaboración, diré a los maestros jóvenes que: “Como se ven nos vimos y como nos ven se verán”. Pero da la casualidad que parece que los acontecimientos del tiempo se anticiparon, porque debo decirles que en los andares del pasado en la Dirección de Pensiones, nos vimos mejor que ustedes y el futuro parece que a ambos se nos adelantó, porque ya nos tocó verlos igual o peor.

El comentario de la sentencia obedece a que el día 19 de octubre del presente año, los medios de comunicación dieron testimonio de una escandalosa y escalofriante fila de derechohabientes en la institución pensionaria, sujeta a la incómoda espera de una simple ficha, para ser acreedores a un préstamo personal, cuya gracia dependía “del que se aploma no cena y el que cena se desvela”.

El escenario triste y lamentable que ese día nos tocó observar, es remitirnos a padecer más de lo mismo; pero ahora por lo atípico del gentío desesperado, la institución quebrada se enfila a vivir “lo peor de lo mismo”, porque los nuevos directivos al verse rebasados ante los acontecimientos, están enviando señales de que la gallina de los huevos de oro ya no pone aunque la pisen.

Dichas evidencias nos bastan para pensar, que los directivos no pudieron ocultar sus credenciales de empresarios y dieron trato de empleados a los derechohabientes y de tienda de raya a la institución, donde la codiciada ficha equivalía al medio cuarterón de maíz y el esfuerzo para obtenerlo dependía de la desvelada y la incomodidad callejera, a las que se sujetaron los interesados, para granjear la importancia que en su debut se dieron los titulares.

Además no pudieron pasar desapercibidos los autoelogios en que incurrió la novatez del recién desempacado director. Ya que los medios electrónico se quedaron cortos y la opinión pública anonadada, cuando manifestó que “el comportamiento de los maestros fue ejemplar y cívico” lo que le daba autoridad para considerarlo un balance positivo, dejando claro que a los maestros se les concedía la autoría y protagonismo de la odisea y por ende a él, el derecho de narrarla.

Ante dichos desaciertos, debemos puntualizar que la Dirección de Pensiones no es un hospicio de beneficencia pública, es un organismo que resguarda el patrimonio de los trabajadores de la educación, quienes le aportan quincenalmente el 13% de su salario y que a decir del deponente, tenía tiempo que dichas cotizaciones no llegaban.

Con dichas declaraciones, parece que la triste historia de las Dirección de Pensiones del Estado, está condenada a repetirse, ya que hace seis años el ex director pusilánime, abrió el debate con muy desafortunadas aseveraciones, donde literalmente machacó hasta el cansancio que “el pozo estaba totalmente seco y que si no se aforaba a través de una reforma las consecuencias serían desastrosas”.

La reforma se hizo y el agua no llegó, a tal grado que los beneficiarios directos, o sea los jubilados y pensionados, siguieron siendo víctimas de los regateos y desatenciones del desastre que, el ave de las tempestades anunciaba y que con la cantaleta de la reforma pretendía detener. Cosa que no sucedió, porque las evidencias en dicho escenario se cuentan solas y las declaraciones recientes del nuevo titular, ponen al descubierto las transas que el apóstol del agua ocultó todo el sexenio.

Quizá lo escrito les parezca de mal gusto, pero no tanto, si se informan quiénes son los gandayas que amasan grandes pensiones y los depredadores que no dejaron títere con cabeza, cuando se les dio la oportunidad para que cuidaran la carpa, pero no tuvieron empacho de averiarla, cuando los engalanó la vulgar avaricia que rompe el saco. De ahí que las universidades de Ali Babá se honraron cuando les otorgaron el grado honoris causa de centaveros, cuya distinción ha trascendido para inmortalizarlos en instituciones educativas que llevan su nombre. ¡No manchen!