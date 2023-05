En cartera

Violencia ante el vacío de identidad





Lo peor es que podría ser peor. El mundo está en guerra, dice el papa Francisco, y no es por las religiones. Cuando el jesuita habla, vale la pena reflexionar.

Al interior, estadísticas del INEGI y del Instituto Nacional de Psiquiatría, alcanza ya a más del 15% de la población con enfermedades mentales y si no se ponen acciones de prevención, se convertirían en 15 años en un problema de salud pública, incluso superior a la diabetes.

Hablamos de padecimientos ligados a la depresión, ansiedad, intento suicida, esquizofrenia y neurosis, así como –inclusive- el consumo de sustancias sicotrópicas que generan dependencia y que son muy complejas de tratar, con el impacto económico que tienen en materia presupuestal. La Secretaría de Educación Pública ha iniciado una campaña nacional contra el consumo de drogas entre los educandos de nivel básico y media superior.

Mucho tiene que ver el estrés en el que se vive actualmente y que tiene una fuerte repercusión en la salud mental. Hoy vemos en las ciudades un alto grado de violencia social y la ocurrencia de eventos que muestran lo crispado que está el ambiente social en las calles. Se deben implementar campañas para orientar sobre la importancia del concepto de salud mental a través de todos los canales de difusión.

Los crecientes niveles de suicidio entre adolescentes y jóvenes encienden las alarmas de que algo no camina bien en nuestra sociedad. Por ello es de vital trascendencia atender el problema desde sus raíces, sin menospreciar la urgencia de frenar el deterioro mental y físico que provoca el consumo de drogas, hoy al alcance de cualquier mano. Dicen los estudiosos que: La irrupción brutal de la violencia ha sido la mayor sorpresa del siglo XXI en México, no habíamos vivido nada similar desde la Revolución mexicana, pródiga en atrocidades: Ejecuciones y masacres, secuestros, asaltos, saqueos, extorsiones. Más de un millón de personas murieron violentamente entre 1910 y 1920. Entre 2007 y 2014, más de 180 mil mexicanos fueron asesinados por motivos relacionados con el crimen organizado. Y qué decir de las cifras de muertes dolosas del 2015 a la fecha.

Nuevos riesgos aparecen en el escenario mundial, ataques informáticos, cibernéticos, cambio climático, amenazas nucleares, crisis económicas, miseria, pandemias, agotamiento de recursos naturales, etc., han dejado rezagadas las políticas de defensa y seguridad de naciones, regiones y continentes, lo cual es aprovechado por el terrorismo para generar terror en los habitantes, dando cabida a sus brutales e injustificables propósitos.

Frente a la crisis de odio y violencia que vive el mundo, tenemos que iniciar un nuevo tipo de liderazgo. En cada palabra y acción que emprendamos, debemos reflexionar. La era del vacío ha llegado, ya no hay pasión por la izquierda o la derecha, por la doctrina liberal o conservadora, y ello abre un peligroso espacio a los demagogos. La pereza pareciera el signo de los tiempos. Las ideologías y las doctrinas ya resultan demasiado complejas, demandan conceptos, ideas hiladas, concentración. La superficialidad se ha apoderado de nuestras vidas, cambiamos la profundidad por velocidad. La imagen sustituye al concepto.

El mundo está en guerra. Ya no son los territorios, no es el poder, no es la religión, son la superficialidad y el vacío que invitan a los falsos redentores. Unos quieren ser héroes e imponerse, otros, ir a la tumba como escala obligada hacia la fama.