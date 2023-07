En cartera

Pertinente precisión

En El Sol de Durango de fecha miércoles 21 de junio de 2023, página 6 Local, en una nota titulada “En otras dependencias puede haber aviadores”, el diputado local del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda, señala “también hay que recordar que en una ocasión un subsecretario de Educación Víctor Samuel Palencia Alonso, quiso hacer algo similar y le costó la chamba, quiso poner y lo quitaron...”.

Miente diputado Benítez, mi salida de la subsecretaría de Educación no se debió a la revisión de la nómina para lograr depurar inconsistencias. El proceso fue que integrantes de la Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Sistemas y Contraloría, con nómina en mano procedieron a verificar físicamente la existencia o no del personal que cobraba en cada uno de los planteles, una ardua labor, encontrando alrededor de dos mil inconsistencias: entre personal que no se encontraba en el plantel revisado, los que no tenían actualizada su adscripción, los que gozaban de comisión sindical, se encontraron títulos de profesores apócrifos, los que habían sido comisionados a centros educativos o culturales autónomos. Todo debidamente documentado. Se aclararon debidamente las casi dos mil irregularidades y por supuesto sí encontramos “aviadores”, desde comunicólogos, líderes sociales, periodistas, exlíderes sindicales, hasta diputados locales.

La revelación que dimos constante y oportunamente a los medios de comunicación, comprueba que se logró aclarar casi dos mil inconsistencias detectadas en la auditoría física, en beneficio directo del personal docente y administrativo de las secciones sindicales y de la educación en Durango.

Para su conocimiento diputado Benítez, existía una Unidad de Administración Financiera en la SECyD que manejaba todos los recursos, y era la caja chica de los secretarios, funcionarios y se financiaban otras actividades ajenas a la educación. Les solicité al gobernador como al secretario de Finanzas que esa UAF debería pertenecer a la Secretaría de Finanzas, y se creó la Dirección de Gasto Educativo que depende directamente de la Secretaría de Finanzas.

Así mismo creamos diversas direcciones y coordinaciones que han resultado un éxito. La misión de la hoy Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) es ofrecer una educación de calidad, integral, participativa, innovadora y promotora del aprendizaje que nos permita formar personas comprometidas con el desarrollo sostenible, capaces de elevar su nivel de vida, el desarrollo personal y la formación de capital humano, que contribuya al impulso del desarrollo económico y social del Estado. Y su visión es ser un sistema educativo sólido con una educación para todos, con sentido humano y social, que orienta su actuación bajo el impulso de la equidad, la rendición de cuentas, la transparencia y ofrecer servicios educativos, administrativos con eficiencia, calidad y pertinencia.

Esos son los retos del actual secretario, claro, eliminando todas las inconsistencias posibles.