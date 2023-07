En cartera

Partidos y precandidatos





En Morena, el rally de las encuestas señala que las liderea Claudia Sheinbaum, seguida por Marcelo Ebrard, Adán López, Gerardo Noroña, Ricardo Monreal y Manuel Velasco.

La encuesta se llevará a cabo en menos de 50 días, para definir quién ocupará la Coordinación de la Defensa de la Transformación, en otras palabras quién será el candidato a la Presidencia de la República por Morena y partidos aliados.

Cabe señalar que una demanda ciudadana es que se termine el encono social, sin reconciliación es difícil construir entre todos un proyecto de nación. También señala la ciudadanía como urgente el reforzar la estrategia de seguridad con acciones efectivas.

El PRI vive otra crisis tras la renuncia de senadores y alrededor de 300 militantes en desacuerdo con el liderazgo de Alejandro “Alito” Moreno. Lleva años de decadencia después de haber sido el partido hegemónico en el país. En el 2000 perdió la Presidencia de la República luego de más de 70 años en el poder, pero se olvidaron de las bases, los vislumbró la ambición del dinero, la venta de nuestros recursos naturales a las trasnacionales y nacionales para su explotación. En el 2018 sólo obtiene el 16.40 por ciento de la votación total para la Presidencia de la República, el porcentaje más bajo de su historia. En el 2019 llega a la presidencia del partido, Alejandro Moreno.

Con la renuncia de los cuatro senadores el PRI no tendrá la vicepresidencia de la Mesa Directiva. El tricolor se quedará fuera del poder del Senado por primera vez en sus 94 años de existencia (1929-2023). Sólo le quedan nueve senadores en su bancada y pasa a ser la cuarta fuerza política, debajo de Morena, PAN y MC. Además, pierde la bancada priista 2.1 millones de pesos mensuales. El MC tiene derecho a ocupar la Vicepresidencia que ocupaba el PRI con Eruviel Ávila. Perderá el PRI dos de las cinco comisiones que preside.

Cuando el PRI recuperó la Presidencia de la República en el 2012 con Enrique Peña Nieto, muchos priistas pensaron que vendría otro período largo del partido hegemónico, pero el gusto les duró sólo seis años, al irrumpir López Obrador con Morena y aliados. El PRI va de fracaso en fracaso, al grado que sólo gobierna dos estados -y eso en coalición- Durango y Coahuila.

Osorio Chong señaló que Durango es un ejemplo de cómo el PRI se amafió con el partido en el poder, y le cedió la gubernatura a cambio de que una exlegisladora propusiera aprobar la iniciativa de Morena en el Congreso de la Unión y como premio recibió un nombramiento en el Poder Judicial del Estado de Durango.

Cuando se abra la convocatoria para la creación de nuevos partidos políticos, ya llevará camino andado “Convergencia por México”, que es la nueva franquicia política que registraron los senadores tras la renuncia al PRI.

Santiago Creel Miranda, fue el primer aspirante en registrarse ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México. Creel descontó que Xóchitl Gálvez sea elegida para la candidatura presidencial. Ella estaba destinada para la gubernatura de la Ciudad de México. El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, aseguró que si Xóchitl Gálvez es la candidata presidencial, el partido naranja se podría sumar al Frente Amplio por México.

¿Qué va ser el PAN con una precandidata que no es panista? Veremos si el PAN de Marko y su tribu están dispuestos a ceder la candidatura. Ángel Gurría Treviño, construirá el Plan de Gobierno 2024-2030 del PRI-PAN-PRD, no buscará la candidatura del Frente Amplio Opositor por México. Bajo el argumento de que la convocatoria de la oposición es difusa y no transparente, la mayoría de los nominados decidieron no participar.

El próximo año está en juego la Presidencia de la República, nueve gubernaturas, la Jefatura de Gobiernio de la Ciudad de México, diputados federales y senadores, más entidades que tendrán elecciones a diputados locales y presidencias municipales. Un año político fuerte.