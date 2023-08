En cartera

Claudia y Xóchitl: ¿Las candidatas?

Bien señalan los politólogos: En política no hay nada escrito. Se resucitan políticos considerados “muertos”, al igual que salen candidatos a la Presidencia de la República, gubernaturas, diputados locales y federales, senadores y a las presidencias municipales de manera sorpresiva, y los ejemplos sobran. La vida está llena de imprevistos.

Los retos inmediatos para los precandidatos son las encuestas (vivienda, digital y telefónica) y las consultas. El PAN con la renuncia de Santiago Creel y su nominación a coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, envía un claro mensaje de hacer proselitismo entre los panistas a favor de Gálvez. Los foros que se realizaron –y que iniciaron en nuestra ciudad-no tuvieron ningún impacto.

El PRI sorpresivamente está compitiendo. El Frente Opositor resucitó al PRI entre los muertos, Con el pillo de Alito el PRI con Beatriz Paredes negociará candidaturas a la Cámara de Diputados, de Senadores y hasta gubernaturas. Beatriz y Xóchitl tienen un porcentaje de aceptación similar, entre 30 y 32 por ciento, muy distante del 48 por ciento que reporta Claudia.

Se ha visto en los foros que Xóchitl no es más competitiva que Beatriz Paredes, quien es más sólida en conocimientos, en política, en experiencia, en discurso, pero Xóchitl es más carismática ante el pueblo y las cúpulas partidistas. El PRD ya decidió apoyarla en su proyecto de ser la candidata de oposición. Xóchitl apenas comienza y en opiniones no le va muy bien. Creel debió retirarse –a lo mejor no muy oportunamente- pero tenía que hacerlo porque ya se iban a imprimir las boletas.

Usted se imaginaba al PAN apoyando a Xóchitl, quien no es panista y se ha declarado a favor del aborto. Madrazo opinó contra Beatriz Paredes, señalando que en los últimos 25 años no ha ganado ninguna elección. Causaron una mala aceptación los nombramientos de José Ángel Gurría –quien fungía como secretario de Hacienda cuando el robo al pueblo con el FOBAPROA- como coordinador para elaborar el próximo Plan de Gobierno, y el de Francisco Javier Cabeza para elaborar el Programa de Seguridad. Al parecer se replegaron esos nombramientos. Queda el de Silvano Aureoles para el Plan de Agricultura. Poca seriedad y mucha charlatanería.

Por otra parte, el lunes 28 de agosto arrancó la selección entre los seis aspirantes de Morena –cuatro de Morena, uno del PT y otro del PVEM- que todo indica ganará Claudia, lleva un año presidiendo las encuestas. Las quejas de Marcelo –según los politólogos-significan que no va a ganar la encuesta. La pregunta obligada es ¿qué sigue de Marcelo? Lo más conveniente –desde mi punto de miras es que debe quedarse en Morena, no le conviene irse. Fueron muy tronantes sus señalamientos, pero se apagaron de inmediato, se echó un clavado al fondo del pantano. No tiene a dónde ir. Cómo va lograr resarcir la confianza con Claudia. Las estructuras están llamando a la unidad. El cuatro de septiembre está a vuelta de esquina para ver resultados y reacciones.

Marcelo intentará lograr el mayor número de diputados y senadores para tener una fuerza legislativa y poder ser fiel de la balanza en asuntos legislativos a tratar. Ante la decisión de Zoe Robledo retirarse como candidato a la gubernatura de Chiapas, se especula que se etiqueta para el Partido Verde. Otra pregunta de los analistas políticos es si Alfaro fuera del MC apoyará a Xóchitl en el Frente Opositor.

Es un hecho que el MC tiene un mejor futuro que el PRI, PAN y PRD, mientras tanto le apuesta a ser el partido factor bisagra.

Por lo pronto se inicia el ciclo escolar con la situación de los libros de texto, tema que deberemos abordar en nuestra próxima colaboración.