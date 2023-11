En cartera

Iniciaron las precampañas electorales





El lunes 20 de noviembre próximo pasado, marcó el inicio del periodo de precampañas electorales que concluirá en enero de 2024, que considera un límite máximo establecido de 60 días. Durante las Elecciones de 2024 se elegirán un total de 629 cargos a nivel federal: 128 senadurías, 500 diputaciones federales y la presidencia de la república.

El calendario del proceso electoral queda de la siguiente manera: Periodo de precampañas: del lunes 20 de noviembre de 2023 al jueves 18 de enero de 2024. Periodo de campaña: del viernes 1 de marzo al miércoles 29 de mayo de 2024. Jornada electoral: el domingo 2 de junio de 2024.

Además, el próximo año se elegirán 19,634 cargos locales en los Estados del país, entre diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. En los Estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán y en la Jefatura de la Ciudad de México, además se elegirán las gubernaturas. Las fechas del periodo de precampaña y campaña varían de acuerdo a la entidad. Los partidos tendrán que postular a mujeres en al menos cinco de los nueve Estados que eligen gubernaturas en las elecciones de 2024.

Los criterios de paridad establecen que los partidos o coaliciones deberán de decidir en qué Estados competirán mujeres y en cuáles hombres antes del inicio formal de las precampañas. El gobernante Morena y el opositor Partido Acción Nacional, las dos fuerzas políticas más votadas del país, se han manifestado en contra de las directrices del INE, porque consideran que el árbitro se ha extralimitado en sus funciones al decirles cómo tienen que elegir a sus candidatos. Pero el Tribunal Electoral aprobó la decisión del INE.

Solo 16 mujeres han sido electas como gobernadoras en la historia del país. Dos más han sido interinas. Sucedió que algunos de los aspirantes más populares tuvieron que bajarse para garantizar n equilibrio entre hombres y mujeres. El caso de Ciudad de México fue el más notorio: entre el exjefe policial Omar García Harfuch y Clara Brugada, la exalcaldesa de Iztapalapa. No obstante que Omar García Harfuch ganó la encuesta por 14 puntos arriba de Clara Brugada, resultó candidata esta última. Se confirmó que no es solo quién gane la encuesta, también fue clave la perspectiva de género.

Se impuso una decisión política. El voto de los ciudadanos no valió. Para algunos el bastón de mando fue lastimado, mismo que fue recibido el jueves 7 de septiembre de 2023 por Claudia Sheinbaum Prado y entregado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El INE sigue siendo un aparato simplemente injusto y arbitrario. Y a pesar Omar García H. aceptó la derrota con una gran generosidad, no como lo hizo Marcelo Luis Ebrard Casaubón, quien en la lectura de un documento afirmó que “si hubo irregularidades en el proceso electoral interno y se nos va a reconocer que somos la segunda fuerza en Morena” y de inmediato Claudia Sheinbaum y el presidente nacional de Morena Mario Martín Delgado Carrillo, le señalaron que no hay fuerzas ni corrientes al interior de Morena, y así, Marcelo Ebrard se convierte en un actor irrelevante en el proceso electoral 2023-2024. Y lo peor es que en el registro de Claudia como precandidata a la presidencia de la República 2 por Morena y sus aliados, Marcelo no hizo acto de presencia y envió a un diputado en su representación.

Al parecer, los candidatos presidenciales para el 2024 serán Claudia Sheinbaum Prado por Morena y sus aliados el PT y el PV; Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, por el llamado Frente Opositor conformado por los partidos PRI-PAN-PRD; y Samuel Alejandro García Sepúlveda por Movimiento Ciudadano. La mayoría de las encuestas apuntan a Claudia Sheinbaum como la ganadora, seguida muy atrás por Xóchitl Gálvez, y hay quienes afirman de la posibilidad de que sea rebasada por Samuel García, quien recientemente declaró que ya iba en segundo lugar.

Vienen los spots, que por lo general hartan, pero pueden ser competitivos con un buen análisis si se tiene la capacidad de determinar dónde están los votos que se pueden captar.

Por ejemplo se estima la cifra de 15 millones de jóvenes que votarán por primera vez, es un segmento muy atractivo que se van a disputar. Los jóvenes en nuestro país son un botín político en el momento de votar. Son casi países enteros de lo que estamos hablando.

En fin, iniciaron las precampañas y ya conocimos el calendario electoral. Faltan los candidatos al Congreso, tanto los diputados federales cono los senadores.