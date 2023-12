En cartera

Una lectura de las precampañas presidenciables

Se llevó a cabo el registro de los precandidatos a la Presidencia de la República sin ninguna novedad: Samuel, Xóchitl y Claudia. La lectura es que hay un problemón entre los tres partidos –ahora “Fuerza y Corazón por México”, lo que es un error cambiar de nombre tres veces en tres años-, al parecer abandonaron la figura presidencial y se enfocaron a repartirse las candidaturas al Congreso, sobre todo las plurinominales.

Xóchitl sigue sin discurso, no tiene un mensaje coherente. Claudia ofrece la continuidad, así lo manifiesta en sus 17 puntos del programa de acción. Samuel ofrece una campaña dirigida a los jóvenes. Iniciaron precampañas que son reales campañas, sin propuestas pero si manifiestan sus preferencias. Diversas encuestas dan a Claudia una ventaja en promedio de 30 puntos y Xóchitl no muestra deseos de remontar la desventaja, incluso hay encuestadoras que señalan que pierde puntos. “Fuerza y Corazón por México” está para sobrevivir, no para ganar.

En precampaña sumarán 20 millones de spots y en total serán 50 millones. Claudia inició en Veracruz, el cuarto estado en importancia electoral. Difícil para Xóchitl, no puede alabar a la derecha y pedir disculpas a la izquierda. Se registran 15 millones de jóvenes que por primera vez votarán y 28 millones con edad menor a 30 años.

Se juntan los tres presidentes de Fuerza y Corazón para concentrarse en el reparto de curules. Hay analistas que afirman que “chamaquearon” al PAN ya que le dieron menos curules a las que actualmente tiene, a lo mejor por ceder la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, donde Morena registra 32 puntos arriba de la oposición. Alito en primer lugar en la lista plurinominal para el Senado. Los tres partidos no están con Xóchitl, están en sus intereses.

MC con Samuel dijo que van por el segundo lugar. Los liderazgos de los tres partidos que integran Fuerza y Corazón, están muy desprestigiados. Xóchitl y su bicicleta se hundió, porque los partidos no están por la lucha a la Presidencia de la República, sino por las curules, les interesa que Morena y sus aliados no logren las tres cuartas partes en las Cámaras que integran el Congreso de la Unión. A Josefina Vázquez Mota la abandonó el PAN, a José Antonio Meade Kuribreña lo abandonó el PRI.

El PAN no ha podido construir una infraestructura como la que tuvo el PRI, porque la que tiene actualmente ya no es suficiente ni para ganar gubernaturas, actualmente tiene dos y el PAN cinco. Nueve estados renovarán sus cargos a gubernatura en 2024, de estos, tres son actualmente gobernados por partidos de oposición: por el PAN Guanajuato y Yucatán, y MC en Jalisco. Por Morena las seis restantes: Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz.

Así pues, la elección del domingo 2 de junio de 2024 es para elegir Presidente de la República y renovar la totalidad del Congreso de la Unión: 128 senadores y 500 diputados federales, 9 gubernaturas (ocho entidades de la República eligiendo gobernadores y una entidad de la República eligiendo jefe de gobierno), 31 congresos locales (con excepción de Coahuila), 1580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 Juntas municipales (en treinta de las treinta y dos entidades federativas se renuevan sus gobierno municipales o alcaldías). La demografía electoral es 96 984 196 de habitantes registrados de una población total de 134 074 378.

De los 128 senadores de la República actuales, 88 (68.75%) buscarán el próximo año la elección consecutiva, lo mismo que 467 (93.4%) de los actuales 500 diputados federales. De las 467 diputadas y diputados con interés en reelegirse, el 49.7% son hombres y 50.3% son mujeres; mientras que, de las 88 senadurías, 54.5% son hombres y 45.5% son mujeres. Asimismo, de los 467 legisladores en el recinto legislativo de San Lázaro que van por la reelección, 277 son de mayoría relativa y 190 (plurinominales) de representación proporcional. De ese total, 117 buscarán la elección consecutiva por segunda ocasión, mientras que 350 lo harán por primera vez.