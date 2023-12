En cartera

Los resultados del Informe PISA 2022





El último informe del Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos (PISA), hay quien lo denomina Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) publicado el martes 5 del mes en curso, plantea el reto para México de renovar el enfoque de la política educativa, ya que las reformas emprendidas en las últimas dos décadas no han conseguido revertir el bajo desempeño escolar.

Los estudiantes mexicanos retrocedieron su nivel en matemáticas, lectura y ciencia. Tuvo un desempeño mucho más bajo que la media de los 81 países participantes, especialmente en matemáticas bajó hasta los niveles de 2002 y ocupó la posición 51. México sacó 395 puntos en la materia de matemáticas, con esto retrocedió 14 puntos con respecto a los 409 que obtuvo en 2018. En lectura lograron 415 puntos cinco menos que en 2018 y en ciencias 410 puntos, nueve menos que en 2018.

México obtuvo 126 puntos menos que Japón, el país mejor evaluado, y quedó a seis puntos de Colombia, el último lugar de la prueba PISA 2022. Fue la organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCEDE) la que publicó los resultados de la prueba PISA 2022 aplicada a los jóvenes de 15 y 16 años y procede a compararlos con el informe anterior de 2018, es trianual pero por el coronavirus se publicó un año después.

De cada 1000 estudiantes mexicanos solo siete lograron llegar a los niveles 5 y 6 considerados como los destacados de la evaluación, pero uno de cada tres se situó en los niveles 1 y 2 que son los más bajos. La SEP con la Nueva Escuela Mexicana quitó contenidos a las matemáticas y puso a la ciencia al mismo nivel de los saberes comunitarios populares, si no hay un cambio de rumbo me parece que el panorama no pinta nada bien.

El presidente AMLO indicó que la pandemia hizo mella y en verdad hubo una caída en los resultados obtenidos sobre los 81 países en general y la caída fue muy fuerte respecto a 2018. PISA da datos con el objetivo de que los Gobiernos de los países sepan qué dirección tomar de conformidad a los resultados obtenidos para que se pueda revertir la tendencia a la baja. Es necesario ver estos resultados como una oportunidad para enfocar el modelo educativo.

Japón, Singapur, Corea del Sur, Estonia y Suiza fueron los cinco países mejor evaluados. El informe PISA inició su aplicación en el año 2000 y desde entonces se han ido publicando ediciones sucesivas hasta la de 2022, que es la octava.

Es necesario atender la problemática de la educación en México, como: la relación que existe entre la educación, la productividad y el empleo; la educación en el siglo XXI; la importancia de leer, escribir, pensar y contar; el para qué de la educación; la educación y la desigualdad en la era del conocimiento. Durante muchos años la educación fue un factor importante para disminuir la desigualdad. Otra asignatura pendiente es la respuesta a la polarización del ingreso que existe en México y la desigualdad de oportunidades educativas y laborales que viven los jóvenes, con graves consecuencias sociales.

México requiere de un modelo económico que nos permita crecer con una mejor distribución de la riqueza. La educación debe retomar su función y debe ser uno de los factores determinantes para cambiar ese escenario e impulsar el crecimiento. Basta de la educación que se plantea como un mecanismo para comprender un mundo estático y que estimule la memorización, la adaptación conformista a la realidad, la rigidez de métodos, programas y contenidos. Requerimos de una educación que sirva como herramienta para entender y propiciar cambios sociales y culturales y para estimular la capacidad de observación de los educandos, el análisis, la construcción de interrelaciones, la deducción, el aprendizaje por sí mismos.

Si educar es lograr un cambio en el estado cultural de las personas, la mala educación prolifera en nuestras instituciones educativas, en los medios de comunicación masiva, en los hogares, en la sociedad como un todo.