En cartera

La Civilización del Anáhuac y la Colonización





En sus diferentes obras del historiador y escritor Guillermo Marín Ruiz, nos señala que debemos estar conscientes de que somos de los hijos de una de las seis civilizaciones más antiguas de la humanidad, que sigue viva, presente y vigente; pero también, debemos de saber, que ha sido la civilización que ja recibido la campaña más sistemática para su destrucción, calumnia y negación, por la cultura occidental. Europa desde el siglo IV, a la caída del Imperio Romano, inició diez siglos de oscurantismo, persecución y destrucción del conocimiento para implantar el poder sobre los pueblos.

Afirma Marín Ruiz, que de esta manera el Vaticano y los banqueros de Venecia, a través de destruir el conocimiento ancestral de los pueblos europeos lograron mantenerlos en la ignorancia y en la sumisión durante mil años. Fue en el siglo XVI que Venecia y el Vaticano enviaron a los hombres más pobres de los reinos de Castilla y Portugal a invadir, para en principio, destruir la sabiduría ancestral del continente Abyanáhuac y a cambio les otorgó el perdón de sus pecados a través de las Bulas Alejandrinas, de su dios para asesinar, violar, robar, someter y explotar a los seres humanos que encontraran. La destrucción del conocimiento y la sabiduría humana es el medio más efectivo para dominar y explotar en la historia de la humanidad.

Cuando Cristóbal Colón afirmó que no teníamos alma y por tal no éramos seres humanos, creó el racismo económico. Al no ser humanos podíamos ser tratados como animales y estar incondicionalmente a su servicio sin ningún derecho. Como animales no teníamos propiedades, de modo que todo lo encontrado pasaba a ser de la corona, y ésta lo repartía entre sus súbditos y encomendaba a “los anahuacas” a españoles para que los cristianizaran a cambio de su trabajo.

Ese acto lo considera Guillermo Marín como un crimen de lesa humanidad, ideológicamente se sustentó en que nuestros antepasados eran animales, cuando después del Debate de Salamanca 1550-1551 entre Las Casas y Ginés de Sepúlveda se aceptó que éramos seres humanos, nuestros antepasados pasaron a seres ignorantes, primitivos y salvajes a loa que había que civilizar, entendido en el siglo XVI, como cristianizar. Este ha sido el argumento que han usado los invasores-colonizadores de ayer y de hoy para cometer toda clase de crímenes, despojos, abusos y exclusiones a los pueblos invadidos.

Considera el historiador Marín que el círculo perverso de la colonización, es cuando el invadido-agredido se asume, piensa y aspira ser como un colonizador. Para lograr este crimen se requiere despojar al invadido-colonizado de cinco elementos culturales: su lengua ancestral para dejarlo mudo, su memoria histórica para dejarlo amnésico, sus milenarios conocimientos para dejarlo estúpido e impotente, quitarle sus espacios físicos, comunitarios y sagrados para dejarlo sin raíz y, finalmente, despojarlos de su milenaria espiritualidad e imponerle una religión ajena a él donde siempre estará excluido. Cuando se despoja a un ser humano, una familia o a un pueblo de estos cinco elementos culturales, los han destruido totalmente. Les dará vergüenza ser lo que son y no sabrán quiénes son.