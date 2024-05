En cartera

Entretelones del poder: ¿Declinaciones y renuncias?





A Luis Donaldo Colosio Rojas se le atribuye el haber propuesto la declinación a la candidatura por la Presidencia de la República al candidato que fuera en tercer lugar a favor del candidato que fuera en segundo lugar, en una entrevista con Azucena Uresti. Xóchitl manifestó que ella iba en segundo lugar y que ojalá Máynez se retirara, mismo que declaró que él ya iba en segundo lugar, por lo que la que debería declinar era Xóchitl. Alejandro Moreno pondrá su cabeza en la guillotina –renunciaría a la candidatura plurinominal al Senado y a la dirigencia y del PRI- si acepta el emecista. Después Luis Donaldo en un video invitó a Gálvez, Máynez y los partidos que representan a negociar para hacer una candidatura común. La invitación de Colosio llega tarde: las boletas están impresas y las campañas por terminar.

Ya hay antecedentes: en 1988 Heberto Castillo declinó a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, y en el año 2000 cuando Porfirio Muñoz Ledo lo hizo a favor de Vicente Fox.. A lo mejor en el tercer y último debate, ya sea Xóchitl o Jorge preguntarse uno al otro a que si está dispuesto a realizar una encuesta y comprometerse a declinar el que salga en segundo lugar. Sería una ocurrencia a destiempo, de ningún lado a ninguna parte.

De Xóchitl no se sabe cómo será su rendimiento en el tercer y último debate, que se realizará a tres semanas de la elección. Ha sido protagonista de malos momentos en declaraciones y en hechos: como el chicle pegado en la silla, el chicle dándoselo en la mano a su asistente, o cuando expresa “Los pobres no tienen ideas propias, ellos nada más van a tratar de seguir atacándome, porque los pobres no tienen pensamiento propio, ese es su problema. Yo ni hablo casi de ellos en mis eventos, yo ni les dedico un minuto, o sea la verdad”.

En una entrevista que le realizaron a Xóchitl en el programa Tercer Grado, le señalaron que en todas las encuestas está en segundo lugar y respondiendo con su cínica sonrisa que la elección está cerrada pero que va a ganar. Raymundo Riva Palacio escribe en El Financiero –uno de los panelistas de la mesa periodística Tercer Grado- “no parecía en ningún momento que se encontrara a 22 puntos de alcanzar a la oficialista Claudia Sheinbaum como marca la encuesta de encuestas de Oraculus… Le faltaron a Gálvez argumentos y recursos retóricos para alinear lo que quedó como una disonancia”. Xóchitl invitó a la marcha del próximo domingo.

De seguir en la contienda, Máynez posiblemente se ubique como tercero. Hasta ayer la respuesta de Jorge Álvarez Máynez y de Dante Delgado era negativa. Dice Dante, líder del partido Movimiento Ciudadano que “con el PRIAN ni a la esquina”. La respuesta fue una negativa rotunda y hasta burlona. Alito se lanzó otra vez contra el candidato de MC: “A Máynez si le hacen falta hue…yo le presto”.

Para algunos analistas el mensaje de “Alito” adoleció del acompañamiento de los otros integrantes del carruaje que respalda a Xóchitl. Es cierto que Moreno trató de evidenciar que aceptaba el reto que originalmente había lanzado Máynez, de que para negociar se requería que los líderes del Frente opositor renunciaran a sus candidaturas, que para colmo son plurinominales al Senado de la República. El líder del PRI solo y sin hablar de un acuerdo con sus homólogos tuvo poca credibilidad y poco impacto, sonó como una vacilada no como una propuesta seria y viable.

El articulista Alejo Sánchez Cano, afirma “si en realidad quisiera el líder priista sumarle votos a Xóchitl Gálvez debería renunciar al Revolucionario Institucional y a su candidatura al Senado, y en automático un buen número de switchers definirían su voto en favor de la candidata opositora.” El rechazo que existe entre el grueso de la población contra el PRI por considerarlos como un partido que es cuna de corruptos e ineptos y cuya representación y personificación está en “Alito”, a quien lo aborrece un buen número de votantes de todos los partidos políticos incluyendo sus propios aliados y parte de las huestes priistas. Ha sido el peor dirigente nacional de los tricolores, ha perdido en todas las elecciones a gobernador y las dos que ha ganado (Durango y Coahuila) se debe a que fue en coalición con el PAN y el PRD.

Nadie va declinar. Ni Máynez dejará su candidatura presidencial ni Alito Moreno, va renunciar a la presidencia del PRI ni a la plurinominal al Senado que lo blinda de la eventualidad de la cárcel.