En Cartera

Lecciones después de las elecciones

Las elecciones del próximo pasado 2 de junio originaron miles de palabras escritas por reporteros, articulistas, editorialistas, así como miles de palabras pronunciadas en los medios electrónicos por los reporteros, invitados y conductores. De ahí podemos obtener algunas lecciones:

-Según encuesta la clase media y media alta le dio la espalda a Xóchitl Gálvez, prefirió votar por Claudia Sheinbaum, se afirma que de cada 10 votos sufragados 6 favorecieron a Claudia y 4 a Xóchitl

-Las agrupaciones que integraron el movimiento llamado Marea Rosa han negado rotundamente en que se convierta en el Partido Rosa. ¿Usted les cree? Yo tampoco.

-En un proceso electoral lo esencial es que se respeten las leyes electorales vigentes. Las dirigencias nacionales del PAN y del PRI deben asumir su responsabilidad por la enorme derrota electoral sufrida el 2 de junio de 2024 en lugar de esconderse en los fantasmas de fraudes cibernéticos hechos con inteligencia artificial. Por dignidad, el mismo lunes 3 de junio los dirigentes del PRI y del PAN debieron poner sus renuncias a disposición de sus respectivos consejos nacionales, y renunciar a sus vergonzosas posiciones de senadores plurinominales. Es un acto de ética política.

-La derrota fue humillante. El debacle del PRI fue descomunal, de tener el 17.7 por ciento de la votación de 2021, cayó a 9.6 por ciento. Simplemente se acabó el bloque opositor. Para la oposición todo salió mal. He escuchado a políticos decir que la coalición PRIAN (el PRD ya desapareció) no funcionó y no funcionará, que se requiere de una reconfiguración, de una verdadera autocrítica. PAN, PRI y PRD pierden 2.3 millones de votos respecto a 2018.

-Ya Alito Moreno habla de una cambio de nombre al PRI, de colores, de una verdadera ideología –no simulada, de doble moral- de lo contrario seguirán como en este último proceso electoral, de ninguna parte a ningún lado.

-Xóchitl anunció que inicia la resistencia, con un proceso contra AMLO por su intervención en las elecciones y contra el crimen organizado por su injerencia en el proceso electoral y que solicitará el recuento de los votos en el 80 por ciento de las casillas. Vaya cinismo. Xóchitl perdió la elección por más de 30 puntos contra Claudia. Pero los dignos, tratándose de curarse en salud, Alito Moreno y Marko Cortés exigen al INE que deben realizar un recuento –voto por voto- en el cien por ciento de las casillas.

-Y se logró el Plan C. Ahora vienen las 20 reformas que el presidente AMLO anunció en febrero. Inicia la Reforma al Poder Judicial. Hay quienes afirman que es preferible el próximo mes de noviembre cuando se reemplace al magistrado Luz María Aguilar en la Suprema Corte.

-El PRD, desde el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) mostró que recibieron menos del 3 por ciento de la votación nacional. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos, en su título décimo las causas por las que un partido puede perder su registro, entre otros considerandos, señala “al no obtener un mínimo del tres por ciento de la votación válida”. El PRD obtuvo apenas el 1.86 por ciento del total de votos.

Morena y aliados ganaron 7 de 9 gubernaturas. El país se pintó de guinda. Además, obtuvieron la mayoría de las diputaciones federales, senadores, 27 congresos locales y ayuntamientos. Nunca se habían logrado estos abrumadores resultados. Ahora Morena gobierna en 23 entidades federativas. En 17 estados los partidos de Seguiremos Haciendo Historia se llevaron todos los distritos.

-Las encuestas parecen agotadas. La vergüenza fue de Massive Caller y México Elige, al afirmar que la contienda de la elección presidencial estaba muy cerrada, inclusive una encuesta favoreció a la candidata Xóchitl. Pero la mayoría de los ciudadanos constató la pobreza en los liderazgos del PRIAN, quienes no pudieron ofrecer a la ciudadanía más que sus ambiciones personales.

-Muy bien por las mujeres en este proceso electoral: por primera vez en la historia de México –hace 200 años Guadalupe Victoria fue el primer presidente- ahora una mujer fue electa con 36 millones de votos como Presidenta de la República; además varios estados tendrán su primera gobernadora (13 en total y 8 alcaldías en la Ciudad de México); existe el mayor número de mujeres que ocuparán cargos de elección popular en México, además de lograr la tercer mujer en ocupar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

A partir del jueves 20 de junio la Presidenta Virtual Electa, Claudia Sheinbaum, inició a dar a conocer los nombramientos de los que ocuparán las secretarías de Estado, mencionó a tres mujeres y a tres hombres, al parecer de buen perfil, con formación académica y experiencia política y profesional.

Nota: La Real Academia señala que “La gramática académica señala que “presidenta” es una forma femenina válida, en la que se ha modificado la “e” final por una “a”, similar a palabras como “dependienta” o “infanta”. La palabra “presidenta” está registrada en el diccionario desde 1803 y es la forma mayoritaria según el Diccionario panhispánico de dudas”.