En Cartera

12 de Junio de 2024: 66 Aniversario de la FECA de la UJED

El pasado próximo miércoles 12 de junio se cumplió el 66 Aniversario de la creación de la hoy Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y para su celebración se realizó una magna ceremonia presidida por el rector de la UJED MA Rubén Solís Ríos y el director de la FECA Dr. José Ramón Duarte Carranza, Bueno es recordar algunos de sus antecedentes y evolución histórica.

Cabe señalar que hace un año, precisamente el 10 de junio de 2023, para el 65 Aniversario de la FECA el que esto escribe en coautoría con la Dra. María Teresita Miranda Rodríguez, presentamos en el Auditorio de la FECA “C.P. José Félix Rodríguez” el libro que titulamos “APUNTALAMIENTOS PARA LA HISTORIA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA, CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN”, donde hacemos mención de sus orígenes el jueves 12 de junio de 1958 como Escuela de Comercio y Administración (ECA), y sus seguimientos como Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) el miércoles 17 de octubre de 1962, luego Escuela Superior de Contaduría y Administración (ESCA) el miércoles 10 de Marzo de 1976, en seguida la primera Facultad de la UJED, la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) en septiembre de 1979, convertida a partir del jueves 10 de julio del 2008 en la hoy Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA). A un año de distancia aún no ingresa a imprenta para su edición con el argumento de la insuficiencia de recursos en la FECA y en la UJED, cuando a todas luces se puede observar que esa falta de recursos es un eterno discurso sin validez y los ejemplos sobran.

De igual manera ofrecemos los antecedentes de la Educación en Durango (Colegio Guadiana de la Compañía de Jesús, Semanario Conciliar de Durango y Colegio Tridentino) con el fin de tener un marco de referencia, y en seguida abordar la Historia de la Universidad Juárez del Estado de Durango incluyendo sus antecedentes educativos: Colegio Civil del Estado durante 4 años: del viernes 15 de agosto de 1856 al miércoles 25 de enero de 1860; durante 12 años como Instituto del Estado (Civil o Literario) del miércoles 25 de enero de 1860 al lunes 5 de agosto de 1872; durante 85 años como Instituto Juárez del lunes 5 de agosto de 1872 al jueves 21 de marzo de 1957 (fecha en que es elevado a rango de Universidad), y precisamente, hace 67 años -desde el 21 de marzo de 1957 a la fecha- como Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

No obstante que por Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 4, de fecha 12 de enero de 1956, se estableció la Facultad de Comercio y Administración del Instituto Juárez (se elevó a rango de Universidad hasta el 21 de marzo de 1957), no había funcionado la carrera de Contador Público y Auditor, comprendida en la misma, y sólo se impartió la carrera de Estenógrafo y Auxiliar de Contabilidad, por lo que con el Decreto No. 232 de fecha 12 de junio de 1958 se establece la Escuela de Comercio y Administración (ECA) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), para impartir las carreras de Estenógrafo, Auxiliar de Contabilidad y Contador Público Titulado y Auditor, derogando el citado Decreto No. 4 de fecha 12 de enero de 1956 que creaba la Facultad de Comercio y Administración del Instituto Juárez.

El primer director de la ECA fue el Lic. Alfonso Hernández Medrano. Desde un inicio, la ECA estableció el propósito de ofertar las carreras de Contador Público (CP) y Licenciado en Administración de Empresas (LAE), que inicia hasta 1968, fungiendo como director de la ESCA el CP. Manuel Antuna López.

Los seis profesores fundadores de la hoy FECA fueron tres contadores públicos: José Félix Rodríguez, Germán Maldonado Correa y Luis R. Plauchud Herrera; y tres licenciados en derecho: Miguel Guerrero Román, Melchor Parral Quiñones y Diódoro Ramírez Navarro. Los primeros 8 alumnos que se inscribieron en la carrera y que cinco de ellos constituyen la primera generación (1958-1962), fueron J. Francisco Espinoza Martínez, Jorge Torrijos Murga, Aureliano de la Rocha Osorio, María del Carmen Piñera de la Vara, Jesús M. O. Hernández, Eduardo Aragón Kampfer, Jesús Nevárez Nájera y Armando Sergio González Santacruz.

El 22 de marzo de 1963, se entregaron las Cartas de Pasante a la primera generación de Contador Público, fungiendo como Padrino de la Generación el ex gobernador de Durango (1956-1962) Dr. Francisco González de la Vega, quien fungía como Jefe del Departamento de Turismo del Gobierno Federal. Hizo uso de la palabra, a nombre de los egresados, María del Carmen Piñera de la Vara; y a nombre del Padrino de Generación, su representante el Lic. José Guillermo “El Pluto” Salas.

En 1959, el alumno Jesús “El Peludo” Nevárez Nájera es el primer presidente de la sociedad de alumnos de la naciente Escuela de Comercio y Administración, estudiante que en 1963 es presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en discutida elección con Maximiliano Silerio Esparza, ex gobernador de Durango (1992-1998).

Los directores de la hoy Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA) han sido: el Lic. Alfonso Hernández Medrano, los contadores públicos Germán Maldonado Correa, Félix Rodríguez Frías, Manuel Antuna López, Guillermo Garza Calderón, Rubén Vargas Quiñones, Juan Francisco Salazar Benítez, Magdalena Medina Córdoba (encargada), Mtro. L.A. Víctor Manuel Lerma Moreno, Mtro. C.P. Rubén Solís Ríos, Dr. L.A. José Melchor Velázquez Reyes y actualmente –a partir del sábado 9 de marzo de 2019, electo hasta marzo de 2025 - el Dr.C.P. José Ramón Duarte Carranza.