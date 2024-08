En Cartera

2 de Agosto: 76 Aniversario del ITD (1948-2024)





Es el Instituto Tecnológico de Durango (ITD) el pionero en educación superior tecnológica en provincia. El 2 de agosto de 1948 es fecha histórica en la educación técnica nacional, al fundarse el Instituto Tecnológico de Durango y con ello se inicia la educación tecnológica en la provincia de México, siendo la semilla de un sistema de instituciones técnicas diseminadas en toda la geografía nacional, con atención de alrededor de 500 mil alumnos. Al ITD le siguieron el de Chihuahua en septiembre de 1948, Saltillo en 1951, el de Ciudad Madero en 1954, los de Orizaba y Veracruz en 1957 y el de Celaya en 1958.

En nuestro libro “Óscar Palencia Alonso en el 60 Aniversario del Instituto Tecnológico de Durango y otros Apuntes”, en el capítulo Apuntes para la Historia del ITD, establecimos que su antecedente es la Escuela Pre vocacional, Industrial y Comercial No. 11, que se creó en la ciudad de Durango el 2 de septiembre de 1936, que inició su primer año escolar en la casa número 111 poniente de la calle 5 de febrero esquina con calle Progreso, ofertando estudios de Secundaria Unificada (Pre vocacional de 3 años), Tenedor de Libros, Ayudante de Contabilidad, Taquígrafo Secretario (3 años); cursos libres de Corte y Confección y cursos nocturnos de Mecánica y Electricidad.

El primer director de la Pre vocacional fue el Ing. Carlos Guadalajara y la Jefatura de Talleres estuvo a cargo del Ing. Juan Plauchú Muñoz, quien el 16 de febrero de 1937 fue designado director de la Escuela Pre vocacional. El primero de septiembre de 1938 fue nombrado director el Ing. José Gutiérrez Osornio, quien de inmediato realiza gestiones ante las autoridades federales para conseguir un espacio con condiciones más adecuadas para realizar las tareas académicas y de talleres. La Secretaría de Hacienda facilita el edifico ubicado en la esquina de 20 de Noviembre y Zaragoza, que es ocupado por la Escuela Pre vocacional, Industrial y Comercial No. 11 a partir de enero de 1939.

El 8 de septiembre de 1947 la SEP acordó el cambio de nombre de todas las Escuelas Pre vocacionales a Escuelas de Enseñanzas Especiales, por lo que después de 11 años de su creación, la Escuela Pre vocacional, Industrial y Comercial No. 11 cambia a Escuela de Enseñanzas Especiales No. 24 y a los once meses cambia de nombre, ya que el 2 de agosto de 1948, el entonces secretario de Educación Pública, Lic. Manuel Gual Vidal, hizo público el acuerdo No. 11678 de la SEP, que señala: “Por acuerdo celebrado el día de hoy sírvase girar sus órdenes en el sentido de que la Escuela de Enseñanzas Especiales No. 24 de Durango, Dgo., deje de pertenecer a la Dirección General de Segunda Enseñanza y pase a depender del Instituto Politécnico Nacional, con el carácter de Instituto Tecnológico de Durango”. En el mismo acuerdo, el secretario Gual Vidal estableció: “para los efectos conducentes se estimará como fecha de la creación del Instituto Tecnológico de Durango, el día de hoy”. Esto en virtud, luego de varios meses de trámites, estudios socioeconómicos, viajes y peticiones a cargo del Ing. José Gutiérrez Osornio, ultimo director de la Escuela de Enseñanzas Especiales No. 24 y primer director del ITD, primera institución –como ya señalamos- de enseñanza tecnológica superior en la provincia mexicana.

El ITD inicia sus labores un mes después, el 2 de septiembre de 1948 en el mismo edificio de la Escuela de Enseñanzas Especiales No. 24, sito en 20 de Noviembre y Zaragoza. Su personal fundador fue de 50 en total: 33 docentes (31 maestros y 2 maestras), 8 en los talleres, 4 administrativos y 5 personal de servicio.

El edificio de 20 de Noviembre y Zaragoza resultó nuevamente insuficiente, y el director Ing. Gutiérrez Osornio inicia gestiones para lograr un mayor y mejor espacio y el 23 de febrero de 1949 se firma el convenio entre SEP y el Gobierno del Estado, a través del cual se cede el edificio y el terreno de 10 hectáreas al patrimonio del ITD, y en abril de 1949 se realiza el cambio físico de quienes ocupaban los dos edificios: el Tecno se cambia de 20 de Noviembre y Zaragoza a sus actuales instalaciones de Negrete oriente y el Internado de Segunda Enseñanza No. 6 se traslada al edificio que ocupaba el Tecno. El inmueble a donde se cambia el ITD en abril de 1949, fue construido para el entonces centenario y glorioso Instituto Juárez. La evolución académica del ITD, nos señala: en 1960 inicia la carrera profesional de Ingeniería Industrial en las opciones de Eléctrica, Química y Mecánica. Es pionero en el Estado de Durango, en la creación de estudios de posgrado, iniciando en el año de 1977, con la Maestría en Planificación Industrial.

Cabe mencionar que ya son una tradición los encuentros de futbol llamados el “Juego del Recuerdo” que se celebra en dos ocasiones por año: el 21 de marzo, fecha de aniversario de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y el 2 de agosto, por la celebración del aniversario de la fundación del ITD.