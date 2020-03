En cartera

Décimo aniversario de la Librería de la UJED

La Librería Universitaria está ubicada en el cruce de las calles Victoria y avenida 20 de Noviembre, en contra esquina del Museo de la Ciudad y el próximo mes mayo cumplirá su décimo aniversario, y su directora encargada, Miriam Atenea Jonguitud Díaz, está coordinando la programación de eventos a realizar para conmemorar dicho aniversario, y de conformidad a la entrevista que le realizamos en TVUJED en el programa que conduzco “Quehacer Universitario”, obtuvimos los siguientes datos:









La Librería Universitaria se inauguró en mayo de 2011 e inicia como su coordinador fundador Gabino Martínez Guzmán, de grata memoria, quien también coordinaba las funciones de Editorial UJED. En su apertura ofertaba la venta de libros de ocho editoriales: Fondo de Cultura Económica (FCE), Paidós, Flacso, Colegio de México, U. Ibero, UNAM, Editorial Siglo XXI y por supuesto la producción literaria de Editorial UJED. Un año después se incorpora la Editorial Trillas con un convenio de consignación y comodato especial ya que invierte en mobiliario y contrato de cinco personas para la atención a los clientes y promoción de sus cinco mil títulos impresos.

Los lectores se benefician con los remates de libros que la Librería Universitaria realiza en diferentes espacios públicos como la Plaza de Armas, en el acceso al Edificio Central de la UJED o en eventos específicos como la Feria Politécnica, la Feria del Seminario Menor, en la Fenadu, congresos nacionales e internacionales organizados por las diversas unidades académicas de la Universidad Juárez, como la FECA, la Facultad de Psicología, Derecho y Ciencias Políticas.

En el 2013 se logra la certificación Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001-2008 y en el 2016 se certifica la Librería Universitaria bajo la Norma ISO 9001-2015 con enfoque de riesgos. Sorpresivamente el domingo 5 de enero de 2014, fallece Gabino Martínez y la coordinación de la Librería y Editorial de la UJED permanece acéfala hasta febrero de 2015 que se nombra a Gamaliel Ochoa Serrano quien permanece hasta el 30 de septiembre de 2019, fecha en que renuncia.

En el año de 2015 las direcciones de Planeación y de Contraloría de la UJED se trasladan al edificio de la Librería Universitaria, por lo que se realizan modificaciones al espacio de exhibición de libros para acondicionar una parte al acceso de personal, por lo que se termina el convenio en el 2016 con la Editorial Trillas, ya que ese espacio se requiere para la exhibición de la Librería Universitaria, tal como permanece en la actualidad.

En el 2017 el nuevo espacio se aprovechó para la organización de eventos culturales y académicos como la presentación de libros, conferencias, entrevistas de autores con medios de la localidad, presentación de autores nacionales, coloquios, talleres de escritura y la celebración de fechas como el Día Nacional del Libro el 12 de noviembre y el Día Internacional del Libro que se conmemora el 23 de abril.

La Librería Universitaria ofrece al público además de libros, sus separadores, CDS de música de autores locales, DVDS documentales, películas y música. Sus servicios que ofrece, con personal especializado, es la atención personalizada en la búsqueda de títulos, recomendación de libros, búsqueda de autores o libros por internet; servicio de pedidos especiales, si no se cuenta con la obra solicitada se puede pedir directamente a la editorial y en un plazo corto se satisface al cliente, sistema de apartado, liquidación con tarjetas bancarias que inclusive ofrecen la promoción de seis meses sin intereses; se expide factura electrónica, promociones permanentes al público en general, para los maestros, estudiantes, funcionarios y personal administrativo de la UJED se ofrecen descuentos especiales presentando su credencial o talón de pago con su identificación.

Los clientes frecuentes también tienen acceso a promociones y descuentos especiales y en el mes de diciembre se les oferta una venta especial. Actualmente se realiza un padrón de los miembros de los Clubes de Lectura para ofertarles los diversos servicios de la Librería Universitaria.

Los servicios y productos de la Librería se dirigen a los estudiantes con los textos de todos los niveles educativos que les sean requeridos por sus maestros y títulos para su formación personal; a los maestros, los títulos que requieran según las materias a impartir, inclusive pueden solicitar los que van a requerir para que los adquieran sus alumnos, además, de los que requieran si están cursando una especialización, maestría o doctorado, o simplemente para satisfacer el hábito de la lectura; a los profesionistas de las diferentes carreras técnicas o humanísticas para el ejercicio de su profesión; a los estudiantes de posgrado con los libros que requieran para satisfacer el plan de estudios y realizar las investigaciones que se contemplen y por supuesto la realización de su tesis para su titulación.

También los servicios están dirigidos a las asociaciones o sociedades de profesionistas para la impartición de sus cursos de actualización a sus agremiados; a los padres de familia para su formación y orientación en esta bella pero difícil tarea ante los diversos retos que se presentan en el crecimiento de sus hijos; y a la sociedad en general para satisfacer su gusto por la lectura en cualquier tema que resulte de su interés.

La Librería Universitaria cuenta con un acervo de doce mil títulos de editoriales e instituciones de prestigio local, nacional e internacional. Afortunadamente se ofertan obras de 60 autores durangueños. Se cuenta con la producción universitaria de Editorial UJED, Instituto de Investigaciones Históricas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Museo Regional Durango-UJED.

Se cuenta con la producción de 20 editoriales con temas de economía, finanzas, administración, liderazgo, derecho, criminología, psicología, terapia, sociología, filosofía, historia, política, pedagogía, desarrollo humano, comunicación, ciencias cognitivas, ciencias, matemáticas, docencia y libros de interés general como novelas, cuentos, poesía, ensayos etc.

Las áreas Infantil y Juvenil están mereciendo una atención especial por parte de la Librería Universitaria en coordinación con el “Grupo Durango Lee” con el fin de lograr el hábito de la lectura y ampliar el universo de nuevos públicos. Se han invitado a autores de estos géneros para que presenten sus obras en instituciones educativas de los niveles de primaria, secundaria y bachillerato y en espacios culturales como el Museo Nacional Francisco Villa e inclusive visitando cabeceras municipales. El proyecto inmediato es integrar el Club de Lectura Infantil y el Club de Lectura Ju