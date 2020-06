En cartera

62 aniversario de la FECA de la UJED





La Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), en el sector público y privado está presente con sus distinguidos egresados.

Veamos algunos antecedentes de la hoy FECA: No obstante que por Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 4, de fecha 12 de enero de 1956, se estableció la Facultad de Comercio y Administración del Instituto Juárez (se elevó a rango de Universidad hasta el 21 de marzo de 1957), no había funcionado la carrera de Contador Público y Auditor, comprendida en la misma, y sólo se impartió la carrera de Estenógrafo y Auxiliar de Contabilidad, por lo que con el Decreto No. 232 de fecha 12 de junio de 1958 se establece la Escuela de Comercio y Administración (ECA) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), para impartir las carreras de Estenógrafo, Auxiliar de Contabilidad y Contador Público Titulado y Auditor, derogando el citado Decreto No. 4 de fecha 12 de enero de 1956 que creaba la Facultad de Comercio y Administración del Instituto Juárez.

El primer director de la ECA fue el licenciado Alfonso Hernández Medrano. En 1958, hace 62 años, se inicia a impartir las disciplinas del primer año (se estudiaban programas anuales, durante cinco años, no nueve semestres como ahora) con un plan de estudios similar al de la Escuela Nacional de Comercio y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), salvo los cursos de primero y segundo año de Inglés Comercial que no se impartieron en la Escuela Nacional de Comercio y Administración de la UNAM.

Los seis profesores fundadores fueron tres contadores públicos José Félix Rodríguez, Germán Maldonado Correa y Luis R. Plauchud Herrera; y tres licenciados en Derecho Miguel Guerrero Román, Melchor Parral Quiñones y Diódoro Ramírez Navarro. Los primeros 8 alumnos que se inscribieron en la carrera y que cinco de ellos constituyen la primera generación (1958-1962), fueron J. Francisco Espinoza Martínez, Jorge Torrijos Murga, Aureliano de la Rocha Osorio, María del Carmen Piñera de la Vara, Jesús M. O. Hernández, Eduardo Aragón Kampfer, Jesús Nevárez Nájera y Armando Sergio González Santacruz. El 22 de marzo de 1963, se entregaron las cartas de pasante a la primera generación de contador público.

En 1959, el alumno Jesús “el Peludo” Nevárez Nájera es el primer presidente de la sociedad de alumnos de la naciente Escuela de Comercio y Administración, estudiante que en 1963 es presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en discutida elección con Maximiliano Silerio Esparza, exgobernador de Durango (1992-1998).

El 28 de enero de 1960 por Decreto No. 74 publicado en el Periódico Oficial No. 18 Tomo CXXII, se reforma el ya citado Decreto No. 232 de fecha 12 de junio de 1958 donde se establece la Escuela de Comercio y Administración (ECA) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), y establece que la ECA sólo impartirá las carreras de Contador Público y Administrador de Negocios, y el mismo decreto crea la Escuela Comercial Práctica de la UJED, que impartirá las carreras de Estenógrafo y Auxiliar de Contabilidad, en virtud de que las Carreras Prácticas sólo requerían estudios previos, de Primaria para Estenógrafo y el nivel de Secundaria para Auxiliar de Contabilidad. Con motivo de la separación de la oferta educativa y sus respectivas escuelas, el Lic. Alfonso Hernández Medrano pasó a fungir como primer director de la Escuela Comercial Práctica y el H. Consejo Universitario nombra director de la ECA al CP Germán Maldonado Correa.

Así, los directores de la hoy Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA) han sido: el Lic. Alfonso Hernández Medrano, los contadores públicos Germán Maldonado Correa, Félix Rodríguez Frías, Manuel Antuna López, Guillermo Garza Calderón, Rubén Vargas Quiñones, Juan Francisco Salazar Benítez, Magdalena Medina Córdoba (encargada), LA Víctor Manuel Lerma Moreno, CP Rubén Solís Ríos, LA José Melchor Velázquez Reyes y actualmente –a partir del sábado 9 de marzo de 2019- el CP José Ramón Duarte Carranza.

En el año de 1961 la Sociedad de Estudiantes de la ECA publica por primera vez el órgano de difusión de la escuela, “Escapanorama”. En 1965 correspondió al alumno Francisco Espinoza Martínez presentar el primer examen profesional para obtener el título de Contador Público.

El 20 de mayo de 1966 fue inaugurada la Biblioteca de la ESCA, cuya promoción fue realizada por el sector estudiantil encabezado por Luis Sergio Soto Jiménez y Miguel Ángel Porras Robles. Al que esto escribe le correspondió -como estudiante de la ESCA- el discurso inaugural oficial.

Fungiendo como director de la ESCA el CP. Manuel Antuna López, se inicia en 1968 la carrera de Licenciado en Administración de Empresas. Inicia con materias de tronco común a la de Contador Público los dos primeros años. Surge la necesidad de construir una escuela con espacios apropiados, porque las aulas del edificio central resultan a todas luces insuficientes. En 1971 se entregan las Cartas de Pasante de la primera generación de la carrera de Licenciados en Administración de Empresas.

El CP Guillermo Garza Calderón cristaliza el proyecto del nuevo edificio para la Escuela Superior de Comercio y Administración, cediendo el predio boscoso “Las Bayas” para su explotación, gana el concurso para su construcción el arquitecto Wenceslao Bátiz Martínez Negrete y se erige en parte de los terrenos de lo que fuera el antiguo Ariel.

El edificio de la ESCA se inaugura el 12 de junio de 1973, precisamente en el décimo quinto aniversario de la fundación de la prestigiada institución educativa universitaria, funge como rector de la UJED el Lic. Carlos Galindo Martínez y como director de la ESCA el CP Rubén Vargas Quiñónez. El programa se inició impartiendo la última clase en el edificio central el CP José Félix Rodríguez, nombre que en homenaje a su memoria lleva el Audiovisual de la FECA. El Lic. Miguel Guerrero Román tuvo a su cargo la impartición de la primera cátedra en el nuevo edificio. Había 250 alumnos y 43 maestros integraban su planta docente.

El lunes 19 de febrero de 1979 la H. Junta Directiva aprobó la creación de la División de Estudios Superiores (hoy de Posgrado), y en consecuencia la institución pasa de Escuela a Facultad, es decir, de Escuela Superior de Contaduría y Administración (ESCA) a la entonces Facultad de Contaduría y Administración (FCA), siendo la primera Facultad de la UJED. Después de 21 años de su fundación, en el mes de septiembre de 1979 inician las actividades de la División de Estudios Superiores ofertando las Maestrías en Administración y Administración Pública, y las Especialidades en Impuestos y en Administración de Hospitales. Fungía como rector el Lic. José Hugo Martínez Ortiz y director de la FCA el CP Rubén Vargas Quiñones.

Durante la administración de Rubén Solís Ríos, en el ciclo “A” de 2008 inicia la carrera de Licenciado en Economía, y las siglas FCA cambian a FECA.