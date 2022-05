En cartera

Hemos asistido a algunos fraccionamientos y colonias a los Encuentros Populares para la Transformación de Durango en la campaña electoral de Gonzalo Yáñez para la Presidencia Municipal de Durango, candidato de la Coalición llamada “Juntos Hacemos Historia”.

Las demandas que más ha recibido son las referentes a la pavimentación, la seguridad pública, áreas verdes y deportivas, suministro de agua potable, el apoyo a templos, salud, corrupción e impunidad, alumbrado, drenaje y alcantarillado, empleo y la falta de oportunidades para los jóvenes.

La pavimentación, su mantenimiento, el arreglo de baches y los topes –primero que no se ven- y están puestos en una forma agresiva y que en muchos casos no se requiere de su presencia, y se considera la posibilidad de que sean verticales, no tan agresivos.

En seguridad, el bienestar de las familias comienza con la seguridad de las personas y de sus bienes. Indigna saber que los adolescentes no están seguros en sus barrios, que las mujeres sufran agresiones en la vía pública. Son inadmisibles las violaciones a mujeres y menores. Más grave aún es que muchas veces los actos ilícitos sean cometidos por quien debiera vigilar el cumplimiento de la ley. Aquí Gonzalo expresó la creación de la Guardia Municipal de Durango en coordinación con la Guardia Nacional, establecer un Cuartel General en Jardines de Durango, y operar con eficiencia en colonias y fraccionamientos con casetas y sus respectivas unidades de vigilancia.

Para el suministro de agua potable es urgente la construcción de la presa Tunal II, y hay que hacerlo a la mayor brevedad 7 por 24, es decir trabajar los siete días de la semana en tres turnos, por 24 horas. Necesario implementar un Plan Hidráulico para las zonas urbana y rural, porque ya se está bebiendo agua con metales que afectan la salud de las familias. Cuando no llueve hay sequía y nos va mal y cuando llueve se inundan la ciudad y los poblados y también nos va mal.

Solicita la ciudadanía la construcción de un templo o el mejoramiento del que ya está.

Es un hecho que la ciudad Victoria de Durango, ha tenido un crecimiento y un desarrollo urbano anárquico, con la abundancia de anuncios de todo tipo, con un equipamiento urbano inoperante, anacrónico e instalaciones y servicios sin ninguna planeación que contaminan y afean a la ciudad.

Son muchos los retos del próximo presidente municipal de Durango por el periodo 2022-2025. Desde la edificación de un edificio municipal para evitar tanto gasto en rentas, hasta la instalación de sus propias empresas de conformidad a sus consumos, empresas productivas municipales con dos principales objetivos: Crear fuentes de empleo y bajar sus costos de operación. Se debe gobernar con sentido humano y de ahí establecer las políticas públicas: Mejorar el desarrollo humano del ciudadano. Gonzalo ha sido tajante: “Vamos por la industrialización de Durango y el impulso al turismo para lograr que sea destino turístico”.