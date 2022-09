En cartera

Gran desconocimiento de la cultura Anáhuac

Dice el investigador Guillermo Marín que son seis las civilizaciones más antiguas y con un origen autónomo del mundo: Egipto, Mesopotamia, India China, Tawantinsuyu y Anáhuac. No existe una civilización más antigua y Europa no está en la lista, porque no es vieja ni es continente.

Europa es una península del continente Euro-Asiático-Africano, se dice que es la civilización y es una civilización de muerte que en apenas cinco siglos está llevando al planeta a su destrucción.

Es por ello que Guillermo Marín nos invita a repensar la historia. Una revisión crítica, descolonizada y des hispanizada de la conmemoración de los cinco siglos de la derrota de los mexicas y la caída de Tenochtitlán.

Es necesaria una revisión desde la perspectiva de la “historia propia-nuestra”, para dejar atrás la visión de los vencedores que siguen insistiendo en que Cortés y sus secuaces, vencieron a los mexicas por su supuesta superioridad militar, cultural y religiosa, ocultando el drama de una guerra civil entre los pueblos nahuas del Altiplano. Es necesario hacer una análisis objetivo de lo sucedido, porque, de no hacerlo la historia se seguirá repitiendo.

La visión de los vencedores es que nuestros antepasados, según ellos, eran primitivos, rudimentarios sacrílegos e idólatras, y que con la conquista de México, pudo liberar a los pueblos de este mal. Se requiere descolonizar la historia ancestral, para recuperar nuestro pasado y nuestro verdadero rostro. En la historia oficial hispanista, se le hace creer al pueblo que “la conquista” terminó con la caída de la ciudad de México –Tenochtitlan-, lo cual es totalmente falso. El 13 de agosto de 1521 termina la Guerra contra Tenochtitlan e inicia la invasión del Anáhuac, que se mantiene hasta nuestros días. Los invasores han ido cambiando con el tiempo, lo mismo que sus estrategias y armas, pero los resultados nefastos siguen siendo los mismos desde el siglo XVI.

No se acepta la existencia de la Civilización del Anáhuac. Existe desde hace 500 años una visión de que los seres humanos blancos europeos son superiores y que a la naturaleza hay que dominarla, explotarla y transformarla. Mientras que la visión del Anáhuac es que todos los seres vivos somos iguales y por tal, hermanos, que la tierra es nuestra madre querida y que nos debemos a ella, y que cuidarla, representa un principio de vida civilizada.

Desafortunadamente la mayoría de la gente, ni sabe que está colonizada mental y culturalmente, y lo peor, ni le interesa saber ni descolonizarse. Esta es la principal razón, por la cual, el poder económico y político de este país, que está en manos de extranjeros y sus descendientes, no entiende la forma de vivir de las comunidades indígenas y campesinas de este país, y las siguen atropellando y excluyendo, porque ellos tienen el poder y el Estado a su servicio.

Después de tres siglos de colonia española, el Estado mexicano surge en 1824 y continúa la política de destrucción y desmantelamiento de la memoria histórica y la identidad cultural ancestral de los pueblos de México. Se debe de denunciar este crimen de lesa humanidad ante el Tribunal Internacional de la Haya, para que el Estado mexicano restituya la memoria histórica y la identidad cultural ancestral del pueblo. Por qué todo el pueblo no sabe nada del pasado ancestral de una de las seis civilizaciones más antiguas de la humanidad. Los pueblos de China e India si están vinculados en su cotidiano vivir a su pasado ancestral y nosotros no.

Existe un gran desconocimiento de la cultura Anáhuac. Por ejemplo se tienen registros que los Olmecas en el año 1,500 aC. ya realizaban la mecánica celeste, calendárica y la matemática, pero, arqueológicamente se conoce cómo inició la agricultura e invención del maíz, aproximadamente en el octavo milenio aC., pero la aparición de los Olmecas en el 1,500 aC. deja un vacío que se ha llenado con una serie de hipótesis, pero hasta la fecha, no se sabe cómo evolucionó el ser humano desde la creación del maíz y la milpa, hasta la elaboración de las llamadas cabezas olmecas.

Y este ejemplo nos sirve para la reflexión: El gran florecimiento de la cultura griega fue en el año 447 aC. en la época de Pericles. Es decir mil años antes ya estaba la cultura Olmeca en Oaxaca.

Debemos visualizar el Anáhuac en tiempo y espacio. En sus 10 mil años de historia podemos hablar, por lo menos de tres períodos: El preclásico formativo con la cultura Olmeca, el clásico del esplendor con la cultura Teotihuacana y el postclásico de la decadencia con la cultura Mexica (Anáhuac esencia y raíz de México, obra de Guillermo Marín).

En el espacio debemos pensar es que el territorio del Anáhuac era del Sur de Canadá a Nicaragua, incluidas las Islas del Caribe.