En cartera

¡Defendamos Durango! (1)

Por supuesto que nos unimos al llamado que en campaña electoral nos convocaba el entonces candidato a gobernador Esteban Alejandro Villegas Villarreal. Y más aún hoy que es público el desfalco del anterior gobierno estatal que unos lo mencionan con más de 19 mil millones de pesos y otros en más de 23 mil millones de pesos.

Lo peor es que están huyendo y se incrementa el mal humor ciudadano, exigiendo la actuación rápida y exitosa con la aprehensión de los responsables y el embargo de sus bienes y cuentas bancarias mal habidas.

Considero que los responsables de la impartición de justicia y asesores jurídicos del actual gobernador Villegas Villarreal estarán en la integración de las carpetas correspondientes, porque en cualquier dependencia que le aprieten sale pus. Mientras tanto, hay confianza en el gobierno actual para que proceda en el marco de la legalidad, y no como el anterior que su campaña electoral la basó en que haría justicia y procedería de inmediato y resultó el gobierno más ladrón que ha tenido Durango.

Sin duda alguna, México tiene una agenda de pendientes muy delicados como la violencia y la lista de conflictos y su gravedad es mucha. Por ejemplo tenemos los de alto impacto: Secuestros, extorsiones, la drogadicción, el tráfico de las drogas, los desaparecidos, los feminicidios, los homicidios dolosos y sus consecuencias colaterales, la corrupción e impunidad, ante un sistema judicial muy corrupto, salvo sus honrosas excepciones.

No existe una cultura de la legalidad, porque no existe un difusión clara de cuáles son mis derechos, estamos ante códigos que la gente común no entiende, y nadie se preocupa por difundirlos ni explicarlos. Los jurisconsultos encerrados en sus claustros. Las escuelas y facultades de Derecho se deben preocupar por preparar una nueva generación de abogados, con un nuevo perfil, con otro tipo de formación, con potencia y creatividad que propongan y establezcan innovaciones que rompan con las viejas, caducas y corruptas prácticas.

El ciudadano común exige se termine con la opacidad, el tráfico de influencias, la impunidad, la corrupción. Exige un sistema integral, transparente, eficiente y eficaz. La desconfianza ciudadana y el cáncer de la corrupción los padecen desafortunadamente los tres poderes y los tres niveles de gobierno, de manera simultánea.

Durango tiene una deuda histórica con la pobreza y la desigualdad. Urge repensar la agenda social y romper la inercia, la dinámica, que sexenio tras sexenio nos lleva a un mayor desgaste social, lo que más se incrementa son los índices de pobreza, criminalidad, impunidad, autoritarismo, corrupción (policías, ministerios públicos y partidos políticos, los más corruptos, según el INEGI), ignorancia, rezago educativo, desforestación, desempleo, injusticia ante leyes con letra muerta que sólo se aplica al pobre, drogadicción, desnutrición, la desconfianza, la demagogia y el doble discurso, los antivalores, la desintegración familiar, los “ninis”…

Año con año se incrementan los presupuestos, la burocracia y sus sueldos, pero nada, la pobreza no disminuye, pero sí se incrementa escandalosamente no sólo el número de pobres sino también la brecha entre los ricos y pobres. Parece que los durangueños seguimos en un pasado que no acaba de morir y un presente que no acaba de nacer. Hay históricos rezagos que hay que atender y Esteban Villegas requerirá del apoyo del gobierno federal para salir adelante. Será –porque ya lo está haciendo- el gobernador incansable de la gestión, sensible ante la problemática social y con visión de estadista para encontrar soluciones en espacios nacionales e internacionales. (Continuará)