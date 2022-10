En cartera

En lo estatal, el reto es definir cuáles son los puntos críticos o de rompimiento o de quiebre, que han impedido el desarrollo de Durango.

Ubiquemos algunos: La derrota de Francisco Villa ante Álvaro Obregón, el grupo Sonora en el poder excluye a Durango del desarrollo; el ferrocarril de la capital del país al norte de la República, que excluye a su trazo a Durango, se traza para La Laguna, pero de Coahuila.

La ausencia de un proyecto siderúrgico (aún sin carbón), que sólo ha permitido la explotación del Cerro de Mercado, sin ningún beneficio para nuestro estado. La ausencia de un proyecto minero, que sólo ha permitido la explotación de nuestros recursos a las empresas trasnacionales y nacionales, dejando el estigma de pueblos abandonados, pobres y enfermos y la contaminación de ríos Sin duda el Cerro de Mercado, Proformex y la explotación minera han sido un beneficio únicamente de los hombres de cuello blanco nacionales y extranjeros y una vergüenza para el pueblo de Durango.

La ausencia de un proyecto para dar valor agregado a la explotación de nuestras materias primas, y como ejemplo el caso de Proformex, de explotación irracional y corrupción desmedida. Proformex, sigue siendo la vergüenza de varias generaciones de nuestro pueblo, recordemos que desde hace 56 años el movimiento de la sociedad durangueña solicitaba desde entonces, la industrialización y la cancelación de la concesión de la explotación de los yacimientos del hierro del Cerro de Mercado, nos apaciguaron –entre otros espejitos- con una cuota de $4.50 por tonelada extraída, y a la fecha no se sabe el destino de ese fondo y el por qué se dejó de seguir cobrando esa cuota, porque hoy como desde entonces seguimos mirando con rabia-complacencia la explotación diaria de nuestro Cerro.

Otro punto de rompimiento fue sin duda la no terminación del ferrocarril Durango-Mazatlán y que solamente llegó hasta El Salto, Pueblo Nuevo, aunque ya han sido robados una parte de los rieles de la vía ferroviaria.

Se ha abusado del modelo comercial, permitiendo la apertura indiscriminada de cadenas comerciales grandes y medianas, que no dejan éstas ningún beneficio de trascendencia –una familia asalariada- y sí elimina a las tienditas tradicionales del barrio, colonia o fraccionamiento, el costo social es más alto que los pocos beneficios que genera, como es el empleo de explotación.

Durango le debe apostar a un modelo industrializador, que sea competitivo para atraer inversiones, con mano de obra calificada y profesionistas de gran nivel, ofertar Durango para proyectos productivos no comerciales.

Otros analistas consideran que Durango no ha detonado en el desarrollo porque el gobernador en turno no le atinaba al tapado, al sucesor en la presidencia de la República. Hay otro análisis, al que Raúl González Avelar tituló “Las élites terratenientes en Durango y su influencia en el desarrollo del estado”, que merece otro comentario. Estimado lector de El Sol de Durango, en su opinión ¿por qué permanecemos a la zaga del desarrollo de los estados del norte de la República; por qué no hemos superado nuestros rezagos en infraestructura, en pobreza, en educación, en empleo; cuáles han sido los puntos de rompimiento que han impedido el desarrollo de Durango?