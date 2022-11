En cartera

El pueblo está harto del dispendio de los recursos de los funcionarios sean de organismos autónomos o no. Está harto de los privilegios y de los altos sueldos, inclusive mayores a los que percibe el presidente de la República.

Ya no es el México de los privilegios. Un consejero electoral percibiendo un sueldo mensual de $350,000.00 pesos. Está harto de las falsas democracias y no verdaderas representaciones.

Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto sus consejeros como sus magistrados no representan al pueblo sino que ambos órganos han sido conformados por cuotas partidistas –en detrimento de su imparcialidad-, son propuestas realizadas por los partidos políticos apoyados por los legisladores de sus partidos que los propusieron.

La Reforma Electoral propuesta quiere involucrar a los ciudadanos que votarían en elección directa a los candidatos, de los cuales una tercera parte sería propuesta por el Poder Ejecutivo, otra tercera parte por el Legislativo y un tercio más por la Suprema Corte.

Y de esta manera los consejeros y magistrados electorales no defenderían los intereses de sus partidos políticos y si defenderían la democracia en México. El riesgo es que en votación popular no lleguen las personas más idóneas profesionalmente y que las personas elegidas puedan obtener obligaciones que influyan en la imparcialidad de sus decisiones.

Hay libertad para manifestarnos, así es la democracia. Hasta Alito ha declarado que participará en la marcha del próximo domingo 13 de noviembre de 2022, que tiene como objetivo defender al INE y que no se reemplace con la Reforma Electoral propuesta por AMLO. Ojalá que la oposición proponga algo, no solamente critique lo que se propone o haga. La Reforma contiene 10 puntos y el más polémico es el que el voto popular elija a los consejeros y magistrados. Podría haber una propuesta en la que los miembros del INEC no se eligieran directamente, otra propuesta que sea viable y se pueda discutir y consensar.

Urge una Reforma electoral que facilite la participación ciudadana y que garantice la representatividad, la pluralidad y el respeto a la voluntad popular. La consulta ordenada por el INE señala el deseo de la ciudadanía de eliminar el dispendio en aparatos burocráticos electorales, un 74 por ciento pidió reducir recursos para el INE; el 93 por ciento se manifestó en estar de acuerdo en disminuir las prerrogativas a los partidos políticos y sólo otorgarles financiamiento público en procesos electorales, con esto se ahorrarían más de 24 mil millones de pesos que se destinarían a programas sociales (adultos mayores, becas a estudiantes y personas discapacitadas). Un 87 por ciento se pronunció por aminorar los integrantes del Congreso de la Unión, pasando de 500 a 300 diputados y de 128 senadores a 96.

En ningún momento se propone la desaparición del INE, se trata de modificar su nombre por INEC de conformidad a sus nuevas responsabilidades están la de realizar Consultas. La Reforma electoral también propone: Garantizar la imparcialidad y objetividad del árbitro electoral, no más fraudes. Mejorar el método de elección de nuestros representantes populares para lograr una democracia más sólida y firme. Disminuir el número de integrantes en los cabildos y en los congresos locales, considerando el número de habitantes en cada municipio y entidad federativa. Posibilitar la participación política de los mexicanos en el exterior. Aprovechar las tecnologías para crear mecanismos electrónicos de votación.

Para algunos analistas políticos, la encuesta que ordenó el INE sobre la Reforma Electoral propuesta por AMLO, resultó un balazo en el pie que se dio el propio Instituto, de conformidad a los resultados que anteriormente comentamos, y que quisieron ocultar a Morena, ya que la mayoría de los ciudadanos consultados se manifestaron a favor de la Reforma Electoral propuesta por el presidente de la República.

La ciudadanía no quiere ninguna duda de la autonomía del propuesto INEC, que ahora carece el actual INE al estar integrado por representantes de partidos políticos, no por ciudadanos.