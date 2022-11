En cartera

La Educación de los Aztecas

En el libro “La Educación de los Aztecas” de Fernando Díaz Infante (Editorial Panorama, México 1997), se señala que el conocimiento que transmiten los hombres es un bien común del grupo étnico, es memoria y destino en cuanto a que la hazaña de una experiencia se torna permanente para conservar un estilo de vida y heredar las mejores realizaciones de la sociedad.

Y el autor realiza una suposición: Si los nahuas hubieran dialogado con los griegos del clasicismo, mostrarían cuán grande y profunda fue su preocupación por la educación, ya que en ambos pueblos se considera a la educación como el medio que transmite de generación en generación los logros conseguidos por la cultura.

Más no por ello se restringe a la inmutabilidad, pues, más bien, es el constante tamiz de evaluación que corrige y modifica tanto la conducta como las técnicas, a fin de que el ser humano alcance su perfección. Hay sin embargo, valores estables, válidos a través del tiempo, y son éstos los que se transmiten. Educar es el acto de hacer poseer a los hombres la gran herencia de sus antepasados, formar su mentalidad hacia la comprensión de los valores, enseñarlo a utilizarlos, llevarlo a la madurez sensible e intelectual y aproximarlo a su perfeccionamiento.

Díaz Infante nos explica: Dos son las técnicas que se aplican en ello, la del modelaje de los adictos y la ejercitación del juicio. Así, el niño se hace selectivo, se depura, sin camisa, distingue las distintas alternativas y sabe elegir lo que más le conviene, lo que corresponde a la más alta dignidad humana. Sabrá obtener la experiencia de sus antepasados, llegar hasta el punto donde ellos abundaron, y andar su propio camino.

León Portilla sugiere que muy bien se podría escribir un libro sobre el “estilo” en que los mexicas educaron a sus hijos, en base a ese enfoque que la Paideia griega mostró a las culturas del mundo occidental. La tlacahuapaliztli “el arte de criar o educar a los hombres”, o su equivalente, la Ixtla machilitztli, “sabiduría que se transmite a los rostros ajenos”, está a la altura de los mejores sistemas pedagógicos, ya que cumple con todas las normas que se necesitan para el claro y noble desarrollo del individuo y, por consiguiente, de la comunidad, incorpora a los seres humanos a la vida y les imprimen los objetivos supremos de la sociedad.

Con este sistema los conocimientos serán transmitidos en forma ligada y pertinente en los momentos cotidianos.

La enseñanza tenía como propósito fundamental formar la personalidad del individuo, la cual en lengua náhuatl se expresaba por medio de un disfraz poético: in ixtli, in yollotl, “alcanzan el rostro y el corazón”, es decir: conformar la personalidad. Se precisaba que aquel que no tuviera fundamentos carecía de rostro, y que aquel que no tuviera corazón en movimiento nada podría lograr.

Había hombres ancianos, elegidos por sabiduría, a quienes se les hacía cargo de orientar, de ayudar a los niños a tener una identidad propia. La secuencia educativa de hombres y mujeres, desde lactantes, niños, jovencitos y adultos, concluía sólo cuando ya estaban maduros, conscientes, responsables, dueño de una forma honesta y creativa de vivir.

La Tlacahuapahualiztli no se limitaba a la capacitación de un oficio o de un arte, sino a la enseñanza de los valores morales y éticos de la comunidad.

Si bien les enseñaban el cultivo, también les infundían el amor por la tierra, la gratitud a los dioses por el gusto por el trabajo, el deseo de compartir el sustento de los suyos, con los cercanos y con los necesitados. Las técnicas de cultivo encerraban un gran respeto por la naturaleza. Dentro de las actividades sexuales, se les daba a conocer como grandiosa esa capacidad de reproducirse en tanto aminoraba la tristeza de ser entes transitorios. La sexualidad era una virtud con los empleaba para la “siembra de hombres en la tierra”.