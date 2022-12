En cartera

2022: Otro año más y uno menos de vida





En este país no había sitio para la esperanza. No creíamos en las promesas de un país mejor. Cómo confiar en el futuro cuando nuestro pasado es un expediente de miserias. Este país se cayó a pedazos en cada sexenio neoliberal. El pesimismo se volvió nuestro inquilino. No vimos las salidas de emergencia, sólo en la demagogia de los políticos.

Las muchas rabias se amotinaron y dinamitaron nuestra calma. Y llegó muy oportuna la promesa del candidato: primero los pobres y simpatizó con los débiles. Hay mucho por hacer y en un sexenio no es suficiente, a lo mejor sembrará las bases para la transformación que le urge al país. Ante la demagogia y la corrupción, pocos votaban, mejor para los políticos que saqueaban al país. Dejaron un país que ya no nos pertenecía. Nuestro es el aire, los paisajes y el cielo. Todo lo demás tiene dueño, ya sea de los extranjeros o de los nacionales de cuello blanco. Y estamos pagando por ello y nos sobran vituperios por parte de los conservadores, que yo no les llamaría así, yo les llamaría antimexicanos porque hay conservadores muy respetables.

La mayoría de los mexicanos buscamos lograr un cambio. Los que tuvieron el poder lo quieren rescatar a cualquier precio pero la mayoría de los ciudadanos lo va impedir con su voto porque ya existe conciencia de las injusticias, corrupción e impunidad de los gobiernos neoliberales.

Fueron difíciles los dos años anteriores, en el 2020 nos sorprendió el Covid y nos obligó a distanciarnos y al año siguiente descubren la vacuna, y ahora las autoridades sanitarias nos invitan a ponernos los tres refuerzos con lapsos de 15 días cada uno. Y se nos fueron muchos amigos, sin poder asistir a sus honras fúnebres y sólo poder dar el pésame a sus familiares por teléfono o medios electrónicos. Aprendimos que no hay mañana sino el ahora.

Se acaba 2022. Se acaba el cuarto año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fracasaron los conservadores en las urnas, en las calles y en los medios. Afirma Epigmenio Ibarra que, aunque sean millones las y los conservadores, son apenas un tercio de la población. La nueva soberanía ciudadana será la que incline, de nuevo, la balanza en contra de cualquier intento de restauración del viejo régimen y a favor de la continuidad del proceso de transformación del país.

El sábado 31 de diciembre de 2022, somos un año más viejos. Y vienen al cuadrante de mi memoria algunos recuerdos: Mi infancia juega en el traspatio y el niño que ya no soy a veces me observa desde el espejo. Llevo más de media vida en escuelas y universidades, he acariciado muchos cuerpos, he mirado en los ojos de los ciegos, encontré el amor, hice algunos poemas, varios libros y estoy escribiendo mi epitafio. Sigo caminando. Quiero morir satisfecho, esté o no cerca el momento. Esta noche de fin de año al igual que hace un año me prometeré cosas que quizá no cumpliré. Soy todo espíritu, soy la rabia de mi adolescencia, la alegría de mi niñez, el equilibrio de mi madurez y la locura de los muchos Víctor que hay en mí. Cantaré una canción de amor o de protesta, encenderé una veladora a san Judas Tadeo y le pediré con devoción los tres deseos que le formulo cada año.

Y vienen los recuerdos de las ausencias de los seres queridos. Duele ser tan vulnerable. Mi llanto es obsoleto. La tarde lluviosa no ayuda, hace más triste el momento. El agua se escurre en las ventanas. Con la lluvia, la gente tiene más prisa que de costumbre. La lluvia inunda tus pesares. Guardaré luto por aquel hombre –mi padre- que me hizo comprender que nunca te debe faltar valor para volar sin miedos, aunque tus alas sean imperfectas, aunque no tengas instructivo de vuelo. He encontrado refugio en las letras, salvación en algunos besos, purgatorio en ciertas caricias. Atrás quedaron las planas de “mi-mamá-me-mima”, de mi bella infancia en Durango, cuando aprendimos los juegos del balero, el trompo y la quemada, la entonación del Himno y el saludo a la Bandera, el estricto respeto a lo ajeno, bajo el principio básico formativo de “que si no es mío, de alguien será”…

Durante años me enseñaron matemáticas, geografía y esa historia que escriben los vencedores, pero nadie nunca me dio un manual para comprender las cosas más elementales de la vida. Tampoco he encontrado un instructivo, un manual para lograr que embonen mis debilidades con mis escasas virtudes. Presentes en la permanente lucha por tejer los caminos de la transformación social, todo el día de todos los días, sin descanso y sin enojo. Pura alegría de vivir. Una vida buena; de un lugar a otro, de una reunión a otra, de un consuelo a un apoyo solidario, a una protesta, a la carta abierta, a los abajo firmantes.

A los lectores de El Sol de Durango, que en el 2023 se cumplan sus más caros anhelos en compañía de sus seres queridos…