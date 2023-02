En cartera

¿Ya existe la división de Poderes?





Siempre podemos conmemorar nuestra Constitución porque además de ser un ordenamiento jurídico es producto de nuestra historia. El domingo 5 de febrero en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro, Querétaro, con motivo de conmemorar el 106 aniversario de nuestra Carta Magna, estuvieron en el presídium los representantes de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Notas periodísticas, comentarios en columnas y editoriales se han referido al hecho de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien permaneció sentada, cuando todos los presentes en el pódium aplaudían de pie al presidente Andrés Manuel López Obrador mientras tomaba su lugar, inclusive no saludó al AMLO, lo que significa perder la cortesía, la diplomacia, las buenas formas, ser cortés en política siempre es aplaudible y serlo no significa perder la autonomía.

Los discursos pronunciados por los representantes de los poderes nos dieron la impresión de que por primera vez teníamos una auténtica República, con la anhelada división de poderes. Se pronunciaron por la autonomía de cada uno de los poderes. Los discursos de la ministra Piña, del presidente de la Cámara de Diputados Santiago Creel y del presidente del Senado de la República Alejandro Armenta, fueron discursos sobrios y republicanos.

El presidente aseveró que debido a que en su gobierno se respeta la autonomía de los tres poderes, la ministra Piña, alcanzó la Presidencia de la Suprema Corte de la Nación. “La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta, porque antes el presidente de la República ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte. Ya no es el jefe del Ejecutivo quien, de manera discrecional, designa a los distintos representantes locales y federales en el país. Si somos independientes podemos hablar. Me dio mucho gusto, porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del Ejecutivo, el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto que se quedara sentado el presidente de la Corte? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios”, expresó.

En sus 106 años de vida la Constitución ha sido objeto de 252 decretos de reforma que significan 748 cambios en su articulado, hay 114 artículos modificados y 22 que permanecen iguales. Si se ve por su extensión, nuestro texto constitucional tenía poco más de 20 mil palabras cuando se promulgó, hoy cuenta con casi 80 mil palabras, sólo considerando los 136 artículos, sin los transitorios, dijo Camilo Saavedra Herrera, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, donde se está elaborando un estudio Comparativo de Constituciones, y que muestra que nuestra Carta Magna estaría en la historia del constitucionalismo mundial, junto a la de Suiza de 1874 y la de Nueva Zelanda, de 1852. La primera de ellas ya no está vigente y la segunda no está codificada, no está escrita en un solo documento, como ocurre en otros sistemas de la tradición del Derecho Anglosajón.

En ocasiones, pareciera que modificar la Constitución, por el solo hecho de cambiar el texto automáticamente se transformara la realidad.

En el abanico de asuntos nuevos está una comprensión distinta de los derechos humanos que antes se pensaban como garantías que provee el Estado, y ahora se conciben como cuestiones inherentes a las personas.