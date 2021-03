En cartera... Encuesta Cultura Cívica Inegi 2020

En el 2015 a través de esta columna hicimos referencia a la Encuesta Nacional de Cultura Cívica realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y en el informe de 2014.

Las tres instituciones más confiables resultaron ser el Ejército, los maestros y las iglesias. Para 2020, los mayores niveles de credibilidad recayeron en las universidades públicas, con 28.5% de mucha confianza, seguidas del Ejército y la Marina con 24.5% y la Guardia Nacional con 20.0 por ciento, institución de nueva creación.

El jueves 25 del mes en curso se publicaron los resultados de la encuesta Nacional de Cultura Cívica que realizó el Inegi, los podemos clasificar en instituciones u organizaciones que recibieron una mayoría de opiniones negativas y la otra, en las que recibieron opinión positiva y otros conceptos relativos a democracia, gobierno participativo, ámbito familiar, entre otros.

Opiniones negativas:

Los partidos políticos. El 97.5 por ciento de los ciudadanos no confía en los partidos políticos. Lamentable 2.5 por ciento que sí confía en esas instituciones. Servidores públicos. 86.2 por ciento de los ciudadanos no confía en los servidores públicos. 13.8 por ciento señaló confiar en ellos. Sacerdotes. El 84 por ciento señaló no confiar en los sacerdotes y el 16 por ciento señaló que se fía de los sacerdotes. Medios de comunicación. 89 por ciento expresó no confiar en los medios de comunicación y el 11 por ciento expresó su confianza a estos medios.

Opiniones positivas:

Universidades públicas. 25.9 de los ciudadanos encuestados tiene confianza en estas instituciones (las mejor calificadas). Ejército y Marina. Le siguen a las universidades públicas con 24.5 por ciento de aceptación el Ejército y la Marina. Guardia Nacional. Aparece en tercer lugar con el 20.0 por ciento de aceptación, se encuesta por primera vez por ser una institución de nueva creación. Instituto Nacional Electoral (INE). Con 19.8 por ciento de aceptación se registra en el cuarto lugar.

Otros conceptos:

Corrupción. 17.4 por ciento de los ciudadanos encuestados opinó que “es muy posible disminuirla” y 36.8 manifestó que “es algo posible”.

Democracia. 65.5 por ciento prefiere la democracia y 16.4 por ciento consideró que un gobierno no democrático puede ser otra opción.

Gobierno participativo. 88.7 por ciento opinó que para gobernar se requiere un gobierno participativo, en donde todos participen en la toma de decisiones de trascendencia.

Educación cívica. 69.2 por ciento considera que posee los conocimientos y habilidades para incursionar y participar activamente en actividades políticas.

Líder político. 77.5 por ciento encuestados por el Inegi dijo que para gobernar un país se requiere un gobierno con un líder político fuerte. Ámbito familiar. 68 por ciento expresó que no confiaba en personas que no estuvieran en su ámbito familiar.

Pobreza. 32.7 por ciento señaló que el país tiene menos pobreza. Justicia. 30.4 por ciento dijo que el país es más justo. Seguridad. 21.7 por ciento de los encuestados opinó que el país es más seguro. Igualdad. 14.3 por ciento expresó que el país es más igualitario.

Otros conceptos que arroja la Encuesta Nacional de Cultura Cívica del Inegi 2020, son: 32.7% dijo que el país tiene menos pobreza, 30.4% que es más justo, 21.7% que es más seguro y 14.3% que es más igualitario.

Ciudadano. Sus características las definieron en los siguientes rubros:

36.3 por ciento es que tenga responsabilidades; 29.4 por ciento que goce de derechos; 10.3 que ejerza su derecho a votar; 8.6 que tenga educación política; 7.3 pertenecer a un país; y 4.3 cumplir 18 años.

Los resultados de la encuesta 2020 del Inegi nos invitan a realizar algunas reflexiones en próxima colaboración.