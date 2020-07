¿En Chihuahua tendrán carne asada y en Durango caldillo durangueño?

Decía Fidel Velázquez: “el que se mueve no sale”. Los tiempos cambian, y ahora, como dice el refrán, al que saca la cabeza se la cortan. José Ramón Enríquez sigue siendo, como era el torero Lorenzo Garza, el ave de las tempestades. Cuando se fue al senado pocos comentaron ese hecho. Su paso como senador de Movimiento Ciudadano pasó sin pena ni gloria. Encendió los focos rojos cuando pasó a formar parte de los senadores de MORENA, su llegada fue un mensaje: no estaba muerto, andaba de parranda.

La jugada de José Ramón tiene varias lecturas, la principal es que viene con todo para el 2022. Por si había alguna duda, aprovechando como se mueve el agua en el Senado, anunció obras por un valor de 35 millones de pesos. La senadora Margarita Valdez, ni siendo reelecta lo hubiera logrado. Esa es la diferencia entre José Ramón y la doctora Margarita.

Como “El Chapulín Colorado”, no contaban con mi astucia. El presidente municipal Jorge Salum del Palacio, que también piensa en el Bicentenario, le tenía su guardadito al oftalmólogo. Un posible desvío de recursos detectados en la entrega-recepción, y anunció otra cascada de denuncias en la auditoría forense. Después de casi un año, por fin, y por presiones de la sociedad, el presidente panista decidió hacer las denuncias respectivas. Más vale tarde que nunca. Habrá que ver si el tema es un asunto legal o moneda de cambio para poner quieto al Dr. Enríquez. Ahora sí, que la Fiscalía Anticorrupción demuestre que tenemos un fiscal de verdad y no del montón, de los que cobran y no hacen nada. El fiscal le ganó un amparo al Congreso para obtener ese puesto, ya es tiempo de que se gane el respeto y la credibilidad de la sociedad duranguense.

¿Si el Rey Arturo tuvo su corte, por qué no el senador por MORENA? Los escuderos del oftalmólogo, Ernesto Aguilar, exjuez cívico del municipio, y Juan Carlos Corral Solís, exsecretario técnico del pasado gabinete municipal, en un tiempo récord organizaron una rueda de prensa para negar los señalamientos denunciados en la Fiscalía Anticorrupción. Juan Carlos Corral juega mal, pero se acomoda: comenzó a soñar con el poder cuando aún existía el PRD. Cuando se hunde el barco del sol azteca, Juan Carlos se sube al tren de Movimiento Ciudadano. En dicha rueda de prensa no se cansó de repetir que, como nunca, la administración de José Ramón fue transparente, y prueba de ello los premios internacionales que ganó el municipio, y no olvidar que el Dr. Enríquez fue declarado el mejor presidente de Iberoamérica. ¡Órale! Si este asunto se litigara en los medios, con las declaraciones de Juan Carlos Corral y Ernesto Aguilar, el Dr. Enríquez ya estaría absuelto. No cabe duda, Carlos y Ernesto son dos tipos de cuidado.

En este contexto, el asunto Enriquez dio pie a que se reviviera el tema del sexenio pasado y la promesa de “el que la hace la paga”. El gobernador José Rosas Aispuro Torres, entrevistado por medios de comunicación, puntualizó que existen denuncias y carpetas de investigación de los presuntos implicados. Agregó que estos exfuncionarios públicos, llegado el momento, tendrán que responder ante las instancias correspondientes si las faltas son graves o no. Algo que no se conocía fue lo que dijo el gobernador sobre que muchas de las denuncias son de competencia federal, debido a que los recursos desviados fueron aportados por la Federación. Explicó el gobernador que debido a los amparos interpuestos por los presuntos implicados, el proceso ha sido lento. Pero los amparos tienen sus tiempos, se pueden interponer varios recursos, pero tarde o temprano llegarán a la instancia judicial que dará una resolución inatacable.