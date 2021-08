En confianza

La metamorfosis de la mañanera





Lo que nació en principio como un modelo de comunicación fluido y sin intermediación entre sociedad y gobierno para erradicar presuntamente control, manipulación y engaño de empresas privadas en el manejo de la comunicación e información del país y que en nuestro país apareciera durante la época de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, y perfeccionado en los tiempos actuales como presidente de la República, las conferencias de prensa matutinas llamadas “La Mañanera”, al día de hoy se han convertido en una palestra que dirime los más inusuales hechos del país y a dejado de ser un foro de información objetiva y sobretodo imparcial.









La Mañanera se ha convertido literalmente en un espacio informativo gubernamental, que nada tendría de sorprendente si se cumplieran los preceptos de objetividad e imparcialidad. Incluso sería hasta motivo de elogio por ser un canal de transparencia y rendición de cuentas diario. Sin embargo con el paso del tiempo ha dejado en el camino su misión y sus razones por las que fue creado.

Si bien es cierto en otras épocas se daba una “dulce” complicidad y acuerdo entre algunas empresas informativas y gobiernos, hoy este último creó su propio espacio, su propio medio y con sus propios medios, entró a la “puja” informativa diaria, tanto así como decir: no me gusta lo que dicen, ni cómo lo dicen y menos quién lo dice.

Todas las mañanas, la conferencia de prensa compite por el rating con los demás espacios informativos.

Literal se ha convertido en un programa de Radio y Televisión. Obvio con una competencia desleal porque tiene todas las primicias, exclusivas, información, tiempo y evidentemente producción. Incluso queda en evidencia que ha dejado de tener espontaneidad porque ya nada es casualidad, todo va caminando bajo un guión perfectamente delineado.

Los espacios noticiosos tradicionales se circunscriben a sus espacios y momentos, en cambio la conferencia de prensa matutina no sólo se sujeta a su espacio y audiencia natural, pues además su síntesis es replicada por los demás medios en los horarios habituales y estelares.

La saturación o sobre exposición de algo o alguien a la larga se convierte en un problema y en poco tiempo estaremos viendo este fenómeno de comunicación casando estragos al modelo matutino de información gubernamental.

Los medios tradicionales paulatinamente se actualizan, se modernizan, se transforman y hasta cambian de interlocutores para refrescarse, acá han tratado de incorporar segmentos ya muy definidos y basta el ejemplo de una copia del programa de Profeco denominando Quién es quién en los precios y Comunicación Social de Presidencia ha denominado Quién es Quién en las Mentiras que no es otra cosa que una contra réplica a lo que los medios clásicos publican.

Incluso se han dado casos de que sobre noticias verdaderas, ahí se ha expuesto que si bien no son falsas algunas notas, éstas son exageradas en el espacio que algún medio les otorgó en sus planas, es decir, el “jurado” gobiernista dice: No es mentira pero está sobre dimensionada la información y no era para tanto.

Estamos pues ante un fenómeno de comunicación que cada día se hace más interesante por sus adecuaciones y que lo hace evidente en sus propósitos.