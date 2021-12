En confianza

La tranquilidad social, obligación suprema de todos

Dice el viejo refrán que no hay plazo que no llegue y plazo que no se cumpla. Todo esto porque ayer mismo arrancó en los hechos, al surgir el primer rostro de la campaña rumbo a la sucesión gubernamental en el Estado de Durango.

Durante meses y semanas el tema de la elección del 2022 ha estado en la mesa de los debates con suposiciones, teorías e hipótesis, pero nada real como poner nombre a los actores, lo cual ya se está dando.

Fue justamente Morena quien dio el primer paso ayer miércoles. Como reloj se ajustaron a sus tiempos político-electorales. Sin embargo a los demás partidos no les inmutó, --al menos no se declararon sorprendidos--, el anuncio morenista fue tomado con normalidad y hasta de cierta manera esperado en los términos en que se dio.

Previa a la encerrona de los dirigentes de Morena en los seis estados, su líder nacional Mario Delgado, puntualizó que las referencias para determinar los candidatos surgieron de encuestas realizadas por empresas privadas que no participaron en levantamientos previos en los seis estados para evitar parcialidades, pero que fueron muy parecidas en lo que se venía muestreando por otras empresas.





Lo cierto de todo es que ya arrancó el proceso, ahora faltará la respuesta de la alianza del PRI, PAN y PRD, la cual se espera para este fin de semana o a más tardar el lunes próximo.

Previo a todo, hay una cosa que se puede destacar, por mucho, y se refiere a la tranquilidad que está viviendo el estado.

Tranquilidad política y social en lo que hay que reconocerle al gobernador José Rosas Aispuro. Sin lugar a dudas, -por las experiencias del pasado-, que no hay mejor patrimonio y activo de la sociedad que la paz y la tranquilidad y ésta ha estado garantizada para las familias duranguenses.

Durango contrasta con estados vecinos, y no se diga de algunos estados del sur. Lamentablemente en muchas ocasiones la efervescencia política trae conflictos que trastocan la tranquilidad social que no ese el caso de Durango, donde hasta el momento las cosas transcurren en paz y tranquilidad social.

Justamente esas la responsabilidad del gobernante. Garantizar la seguridad y la tranquilidad social es una premisa invaluable y en Durango se está dando, aunque hay comentarios encontrados, pero que obviamente surgen de descalificaciones naturales de la víspera de un proceso tan relevante como el que está por suceder en el Estado de Durango.

Cierto que viene un proceso que alimentará disputas, diferencias, pugnas y controversias en algunos casos al interior de los partidos y en lo general entre partidos y candidatos, más cuando se tratará de una elección donde van en juego la gubernatura, los 39 ayuntamientos y sus respectivas sindicaturas y regidurías, donde en suma serán aproximadamente 500 puestos elegibles entre propietarios y suplentes a todos los cargos que estarán en juego el próximo año en todos el territorio duranguense.

A esto habrá que sumarle el número de partidos y sus candidatos, es decir, será un verdadero ejército de aspirantes que de enero a junio del 2022 tomarán calles, espacios públicos y todo escenario donde puedan hacer llegar su aspiración a los potenciales electores.

Reitero que lo más importante será garantizar la unidad de los duranguenses, donde los partidos tendrán como obligación suprema contribuir con sus mensajes a que la pasión política no quebrante esta tranquilidad y paz que hasta el momento se respira en la entidad y que ha sido garantizada por el gobierno en turno.