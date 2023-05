¿En dónde está la oposición?

Este martes 23 de mayo, Ciro Gómez Leyva entrevistó a Marko Cortés, siendo notable la angustia de Ciro al preguntarle a su entrevistado que, ante las “corcholatas” que ya están abiertas en campaña, violando la ley electoral, (hasta por el mismo presidente, que es el primero en violar la Constitución y demás leyes que nos rigen, bajo el pretexto de: “hago lo que me dé la gana y no me vayan a salir con que, la ley es la ley”. Esto lo digo yo).

Y en su desesperación, Gómez Leyva le preguntaba al entrevistado: - ¿Qué era lo que estaba haciendo la oposición? Pues no se ha visto ninguna acción fuerte por parte de ellos, ni que estén haciendo figura para un posible candidato.

Y efectivamente, así como mostraba su angustia Ciro Gómez Leyva, así estamos muchísimos de los ciudadanos, al ver a los partidos políticos de oposición totalmente apropiados por sus dirigentes, peleándose entre partidos o entre los mismos militantes, quienes tratan de quedar bien con sus presidentes para ver que colocación les dan.

El PRI también tiene su dueño que a toda costa quiere ser él, aunque su figura y sus antecedentes lo hayan quemado de por vida, pero desea de todas maneras, partir el queso y seleccionar a quien le dará su rebanada, y sus feligreses, esperando que sean alguno de los que él escoja, pero no mueven un dedo como oposición.

Nuestros prospectos de gobernantes son ególatras que hablan maravillas de ellos mismos, que son los mejores para gobernar, que son muy respetuosos, que están preparados, etc. Se promueven ellos, y quizás sí se lo creen, pero el bienestar de nuestro país no les importa a ellos. Ahora hasta los gobernadores de oposición, por conveniencia, le engordan el caldo al presidente, pero nunca dijeron nada, cuando por una disque consulta popular y sin siquiera ser presidente aún, ordenó la destrucción del NAIM; ante la catástrofe de la Selva Lacandona, devastación absurda de cenotes y ríos subterráneos, daño irreparable al medio ambiente y que nos lamentaremos amargamente con el tiempo, la oposición que, pudieran ser quienes frenaran dichas destrucciones, no hicieron y ni han hecho absolutamente nada; como no lo hicieron también, con la terminación del Seguro Popular, o la cancelación de estancias infantiles, etc.

El colmo es ahora la tolerancia que tienen a las violaciones a la ley por parte del gobierno federal y los ignorantes legisladores de Morena que están propiciando que lleguemos a la barbarie, sin leyes que nos rijan e insultando al Poder Judicial que las hace cumplir y, hasta Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, arrastrándose para quedar bien con el Peje, actuó como corriente “cholo” de Morena, acarreando a una barbarie de chairos ignorantes y vulgares, a insultar a los ministros y en especial a su presidenta.

El colmo de los colmos ha sido un tweet del subsecretario de Energía, Sergio O. Saldaña Zorrilla, quien publicó el día 20 de este mes de mayo, a las 17:34 horas diciendo: “La narcomarrana no va a renunciar por sí misma”. Manifestación que pudiera ser hasta de festejo para el presidente, que no me asombra, pues son de la misma barbarie, vulgaridad, calaña y bajeza, pero, ¿que lo permita la oposición, viniendo de un subsecretario, como el de Energía? es actuar tibiamente y sólo por los intereses personales de los que dirigen los partidos de la oposición, buscando solamente el beneficio particular de ellos y nada más, pues están permitiendo con la actitud de los cholos vandálicos, bárbaros e irrespetuosos, proceder en contra del Poder Judicial y sobre todo, en contra de la dignidad de una dama que se ha ganado con prestigio el lugar en el que está y toda su vida la condecora con mucha dignidad y que no cualquiera lo puede lograr como ella.

Esperamos que algún partido de oposición pueda tener el decoro de representar a quienes no deseamos llegar a la barbarie y combata las actitudes vulgares, injuriosas, divisorias y demás del presidente y sus morenos.