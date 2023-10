¡En este corral yo mando!

Hay que reconocerlo: el médico Esteban Villegas Villarreal gobernador del Estado, está haciendo historia con sus frases y declaraciones. Recordando entre otras; “los de Durango no nos sabemos rajar, soñar a lo grande para alcanzar cosas a lo grande o los duranguenses enamoraremos al gobierno federal”. Y a eso agréguele usted, declaraciones que ningún otro gobernador había hecho públicas: “en 2016, Miguel Osorio Chong, le entregó la gubernatura a José Rosas Aispuro Torres”. Como diría el vocero de Vicente Fox, lo que el gobernador quiso decir; gané ese año la elección, pero en las cúpulas de mi partido me arrebataron el triunfo.

Y ya sabe usted, cómo se arreglan en las cúspides de los partidos de México, diría Martín Urieta: ¡qué de raro tiene! En este contexto, la elite de la clase política mexicana, cree que nos engañan y no se da cuenta que las mexicanas y mexicanos, somos nobles, pero no tontos. Ya lo dijo Carlos Fuentes: “en un país de ciegos, el tuerto es rey”. Como todos sabemos, el triunfo de la alianza Va Por Durango, le dio a Esteban Villegas Villarreal un liderazgo de facto, al interior del PAN y lo que queda del PRD. En su partido, el PRI, es el líder político y eso, por sabido se calla.

Antes de que se alborote la gallera, el médico Villegas Villarreal, pintó su raya con las palomitas blancas vestidas de azul. A raíz de los rumores en relación al posible regreso como candidato de Rosas Aispuro, el gobernador declaró: “si Aispuro es candidato no habrá alianza”. De inmediato, las luces rojas se prendieron al interior de ese partido y hasta Marko Cortés recibió el mensaje directo. En contraparte, en el PAN no ha habido una respuesta a las declaraciones del gobernador. Eso significaría dos cosas; no iría Aispuro en las boletas, pero también, todo lo contrario. El tiempo nos dirá, el alcance de las palabras de Esteban Villegas.

Conocedores de la política local, aseguran que en Durango sí habrá alianza en 2024, por aquello de que los carniceros de hoy, serán las vacas del mañana. De las declaraciones a las que hacemos referencia, sin duda, hay liderazgo político del gobernador, al interior del PAN y del PRD, “lo que se ve, no se pregunta”. Parafraseando a la parábola bíblica; el gobernador es algo así como el misterio de la santísima trinidad política, tres partidos y un solo y verdadero jefe político. ¿Qué estarán pensando los presidentes estatales del PAN y del PRD?

Bueno, pero no todo resulta tan malo. Ya sabe usted, que la derecha y la izquierda, ven el vaso medio lleno o medio vacío, según les convenga. Por supuesto, que irán en alianza con el PRI y desde el Bicentenario, se va a decir quiénes serán candidatas o candidatos. ¿O nos darán la sorpresa y resultará como la canción de José Alfredo Jiménez: “cada quien agarró su camino, cada quien escogió su estrella? No hay que olvidar, una curul bien vale una alianza.

