En evidencia la Ley Electoral

Hoy, el activismo político de las llamadas “corcholatas”, ha puesto a prueba una vez más, a la ley electoral vigente. Si bien es cierto, ha habido grandes avances en esta materia, también es verdad, las lagunas legales que tiene y en consecuencia, los partidos y los políticos hacen lo que quieren.

Ningún partido de la llamada partidocracia puede tirar la primera piedra. La oposición, en este contexto, se desgarra las vestiduras y sólo piensa en impugnarlas en el INE o en los tribunales, sabiendo que nada pasará.

Hay que reconocer: en ocasiones al PRI, PAN, PRD y algunas organizaciones de la sociedad civil, han funcionado en los medios de comunicación. Cómo olvidar: apenas hace unos meses, se hizo famoso el INE no se toca, la Corte no se toca, mi voto no se toca, todo eso ha quedado atrás. No han entendido que para ganarle a Morena en 2024 como dice la canción: Se necesita una escalera grande y otra chiquita para llegar a Palacio Nacional. Si siguen pensando, que interponiendo recursos antes las instancias electorales competentes, van a detener a las “corcholatas”, como dijo el clásico, si es pasión que se les borre.

La ley electoral actual, no contempla la prohibición para que las “corcholatas” se conviertan en coordinadores nacionales de la 4T. Lo que se está viendo en este tema, es que Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto Hernández López y Ricardo Monreal hacen todo por llegar a Palacio Nacional. La oposición, en lugar de impugnar o interponer recursos, debería buscar políticamente la manera de impedir que Morena repita. Tampoco se le gana a la 4T, con amparos como el que promovió Xóchitl Gálvez en contra de la mañanera.

Ya soltaron a las “corcholatas”, a ver quién le pone el cascabel al gato. Al final, será como dijo Felipe: “Haiga sido como haiga sido” Marcelo, Claudia, Adán y Ricardo, andan con sus aspiraciones políticas en plena campaña. Y mucho tememos, que el INE o el Tribunal Electoral Judicial de la Federación, se queden con los brazos cruzados para sancionarlos. Cualquiera de las y los aspirantes de Morena, le llevan mucha ventaja a las “corcholatas” de la oposición. Al que se le ve más movilidad es a Santiago Creel conocido como el “Señor Constitución”. Ha de ser porque cuando fue secretario de Gobernación, al 5 para las 12 firmó concesiones para muchos casinos.

Si queremos que no suceda de lo que actualmente estamos mirando de las “corcholatas”, se haga de una buena vez por todas, una profunda y verdadera reforma electoral. Se legisle en serio, para ponerle un alto a los partidos y a la clase política nacional. Da la impresión que la ley electoral vigente la hicieron para que todo cambie y todo siga igual.

