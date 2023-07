En Jardines rechazan gasera

En el fraccionamiento Guadalupe hubo una rebelión en contra de la gasera Eco Gas, la que en tiempos de la pandemia sorprendió a todos los vecinos, ya que éstos confinados no se dieron cuenta de la invasión y abusos de que eran víctimas.

Pero cuando los detectaron se opusieron a que los trabajos continuaran y hasta la fecha siguen ahí por tiempo indefinido. Cosa que no es poca, pero tampoco mucha, si se aspira a una suspensión definitiva.

Pese a los trabajos y conflictos por los que han pasado los moradores del fraccionamiento arriba mencionado, parece que ahora son secundados por los vecinos de Jardines de Durango, donde a través de las redes sociales me enteré que en días pasados manifestaron su inconformidad ante el Cabildo, aduciendo los motivos y por ende la cancelación inmediata de los trabajos.

Para nadie es desconocido que los intereses empresariales, siempre han logrado poner las ramas del gobierno bajo su control, y quizás en este momento no hay ejemplo más claro que éste, ya que los excesos de la gasera se pasan; cuando sin ningún recato llega a las calles y sin decir ¡agua va! las hace víctimas del escarbadero, donde luce sus facultades supremas para instalar las redes de su gran negocio, mientras los vecinos sólo se resignan a sufrir las incomodidades y a expresar. ¡Hágase su voluntad!

De ahí que, la inconformidad no es gratuita, dado el abuso exagerado de la empresa, ya que sin la mínima atención a la ciudadanía se planta y por sus purititas pistolas, a marchas forzadas ranura y agujera las calles de los asentamientos humanos, echando a perder lo poco bueno que queda del pavimento, además aparejado con la factura de peligros, daños y perjuiciosque cínicamente endosa a los habitantes.

Afortunadamente las cosas han cambiado y la defensa que hacen de su territorio los vecinos del fraccionamiento Jardines de Durango, queda ad hoc con la tesis presidencial donde sostiene que, “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. De ahí que lo que plantean se legitima en el sagrado postulado de que “el pueblo manda” y ningún interés político o interés económico puede echar por la borda su voluntad y dignidad, desdeñándolas o ignorándolas.

Y como si los astros se alinearan a su favor, se desprende de alguno de éstos, la declaración inédita del gobernador Esteban Villegas, cuando el 26 de junio, respecto a un conflicto al interior del estado, expresara categórica y literalmente lo siguiente:

“Si el pueblo de Pánuco de Coronado, no quiere la presa de Jales, no habrá presa. El gobierno estatal no entregará ningún permiso, si no ha sido consultado, primero con la ciudadanía, la postura del gobernador es la postura de lo que diga el pueblo”.

Desde luego que son cosas diferentes, pero análogas en el sentido de que cualquier cosa que concierne al bien común, la consulta a la ciudadanía es ineludible y el hecho de evadirla como en el caso que nos ocupa, sin duda que genera escozor, por la falta de respeto que muestran los intereses empresariales que en su voracidad leonina, siempre tienden a minimizar el sentir de la comunidad.

Además a este inédito escenario de pronunciamientos a favor del pueblo, podríamos sumar el del presidente municipal José Antonio Ochoa, que no hace mucho invitó a los ciudadanos a que votaran las obras prioritarias de sus colonias y en dicho tenor no pueden ser aislados los vecinos de Jardines de Durango, donde se está consensando y votando en contra del Eco Gas, por no ser prioritario y eso sí, indeseado por los peligros y la forma tan arbitraria que los sorprendió e invadió.

Con dichos antecedentes los abusos de donde quiera que provengan tendrán que irle bajando, porque el peso del ¡basta ciudadano! tendrá que ir enseñándoles a respetar sus reglas, y la garantía a ese principio es la postura histórica del C. gobernador, que sin andarse por las ramas pusiera en su lugar las cosas, en un santiamén de lo que diga el pueblo. Palabra que no hay que desperdiciar y agarrarla en toda su dimensión, ahora que tan generosamente la ha empeñado a nuestro favor, y que en el caso particular del fraccionamiento Guadalupe, iremos a rescatarla para lograr una suspensión definitiva y termine así la pesadilla del peligro que nos acecha.