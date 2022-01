En la alianza: Acuerdos sí, imposición no

Como dijo el clásico: La política es la lucha por el poder. En este tema de la alianza PAN, PRI y PRD, el primero que lanzó la primera piedra y escondió la mano fue Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI.

A través de su vocero Arturo Yáñez Cuellar declaró: “La alianza Va Por Durango la va a encabezar el PRI, y Esteban Villegas Villareal será el candidato”. Hay testimonios en redes sociales, medios impresos y electrónicos. A raíz de eso, también recordamos las declaraciones de Marko Cortés en total desacuerdo con el presiente estatal del tricolor. Desde entonces comenzó la guerra para encabezar la alianza y no se terminará, hasta que se pongan de acuerdo.

Parece una ironía: Desde que se inventaron las consultas, las pasarelas y las encuestas, más se han fortalecido las imposiciones y el dedazo. En las encuestas no importa quien vaya arriba, sino todo lo contrario. Habrá que preguntarle a José Ramón Enríquez qué opina al respecto.

Las cúpulas del priismo estatal no guardan las formas, y mucho menos las reglas del juego no escritas en política. Daba por hecho que ya había puesto de rodillas a los priistas para regresarlos al Bicentenario. ¿Cuál es el argumento del PRI para la alianza? Aseguran que fueron juntos en 2021 y por eso ganaron la mayoría de los distritos locales, y que de esa forma se gana la gobernatura. Si así fuera, los del PRI serían los gobernadores y los panistas perdedores. Así que los panistas deben medirle el agua a los camotes.

Alito sí puede hacer lo que quiera, pero Marko Cortés y Damián Zepeda no. Esteban Villegas puede sentirse “humildemente” gobernador, en cambio, Héctor Flores no. ¿Si la decisión ya está tomada, entonces, ¿para qué tantos brincos, estando el suelo tan parejo? Esteban está en todo su derecho de buscar ser el candidato de la alianza, utilizar todo tipo de recursos, incluyendo su gran descubrimiento del megáfono, para que al fin la sociedad pueda ser escuchada.

¡Haberlo dicho antes! El priista debería registrar su invento para uso exclusivo. ¿Qué harán Mar Grecia y Héctor Flores para escuchar a la gente? Al parecer el uso del megáfono llegó para quedarse como un instrumento de comunicación con la sociedad. No cabe duda, en política cada día algo nuevo.

Otras declaraciones que han incomodado al PRI son las que hizo hace unos días Héctor Flores: “No vamos a permitir que un líder nacional del PRI secuestre la candidatura de la alianza”. Damián Zepeda, un panista sin pelos en la lengua le puso la cereza al pastel: “sería una locura que el PAN no encabezara la alianza”. Arturo Yáñez, que de política sabe mucho, puso el grito en el cielo al decir que Durango es de los duranguenses y que nadie puede meterse en nuestros asuntos.

¿Damián no puede decir nada, pero Alito sí? Lo raro es que resulta que ni el PRI ni el PRD descalificaron las declaraciones del panista Héctor Flores. El ex secretario general de gobierno o el precandidato por el PAN tiene información de primera mano. Todos lo sabemos que en Hidalgo Rubén Moreira puso a su esposa como candidata del PAN a la gobernatura del Estado. ¿Qué Moreira no es de Coahuila?

En 2016, cuando José Rosas Aispuro Torres derrotó a Esteban Villegas un distinguido militante del PRI del sector de la CNC local comentó: No nos importa haber perdido la gobernatura, pero sí los negocios que esto significa. Moraleja: Detrás del poder político está el poder económico. El problema de la alianza no son las encuestas o quién es más famoso o más conocido. En política, como en todo, si no hay acuerdos, habrá ruptura. En estos temas, en su momento, la sociedad también opinará.