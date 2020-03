En las formas está el fondo, la pugna de la Barra de Abogados

A lo lejos parecía una manifestación de alguna colonia popular, de aquellas que en sus buenos tiempos organizaba el CDP; se escuchaban gritos e insultos, se veían las pancartas en todo lo alto.

Las personas apostadas en los arcos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) buscaban por reflejo a las señoras y a los niños en la marcha, pero no, no eran habitantes de una colonia popular, eran los abogados de la Barra Colegio de Abogados.

La escenificación que representaron a las puertas del TSJ el pasado viernes 6 de marzo fue de la más baja estofa, el puñado de “abogados” que se manifestó al más puro estilo del arrabal vociferaban improperios encubiertos en la valentía que da el anonimato de la multitud, no de abogados, éstos fueron muy pocos, sino de jóvenes estudiantes de una escuela privada en donde el juez que fue separado de su responsabilidad se ha refugiado para intentar dar clase.

Pero, al bote pronto me surgen dos preguntas: Julieta Hernández Camargo, la dueña de esa escuela, ¿Sabría dónde andaban sus chicos?, los padres de los chicos ¿sabrán que los utilizan, además de para pagar una colegiatura, para hacer mítines? Tal vez en esa escuela los alumnos no estudian Derecho ¿para qué?, es mejor que aprendan cómo se organiza una manifestación, les puede ser de mayor utilidad a la hora de litigar mercantil o laboral.

Ya en las puertas del Tribunal los encaró el magistrado presidente Esteban Calderón -contra él era la manifestación-, les pedía señalamientos concretos para resolverlos, les ofreció diálogo. Pero los abogados no aceptaron, y menos los niños, ellos querían gritar e insultar, para eso los habían llevado, además, había que desquitar el punto que seguramente les ofrecieron.

Ante el hecho, el magistrado presidente se retiró, no sin antes ser objeto a sus espaldas de vociferaciones de los garbosos profesionales del Derecho y de sus niños, que ya tienen un lugar en la Barra Colegio de Abogados por su excelente trabajo, se lo merecen, además de un 10 en la materia que les imparte el ex juez.

El recurrir a este tipo de formas propias del arrabal para presionar no puede ser válido para una organización que se precia de ser un colegio de profesionistas, y más, de profesionistas del derecho; un abogado de verdad se vale de la fuerza y contundencia de la ley para vencer, no de la que da la muchedumbre. El fin no justifica los medios, son los medios los que justifican el fin.

Gustavo Gamero Luna ha evidenciado una desconcertante ansiedad por que Calderón Rosas deje la presidencia del Tribunal, dentro del mismo gremio de los abogados litigantes -quienes por cierto no todos lo apoyan- existe duda acerca de las reales intenciones que persigue el presidente de la Barra, su obstinación ha levantado una multitud de interrogantes, toda vez que para un buen abogado debe ser irrelevante quien sea el presidente de un Tribunal.

Al interior del propio Tribunal ocurre lo mismo, en los pasillos ha comenzado a especularse acerca de la urgencia que muestra Gamero Luna, se preguntan quién está realmente detrás del movimiento para “sacar” a Calderón Rosas de la Presidencia. Hay quienes sostienen que cuando se habla del tema no se dicen nombres, pero casi todos vuelven los ojos hacia el oriente de la ciudad, rumbo a la carretera Durango-Gómez Palacio, allá por donde están las salas penales. Tiene sentido. Mire.

Allá por finales de 2018 principios de 2019, Alejandro Acosta fue el primero que trajo a cuento el tema de que Calderón Rosas estaba usurpando funciones de magistrado presidente, en su razonamiento había sido nombrado por dos años, para sustituir a Apolonio Betancourt. Interpuso varios recursos, todos fueron resueltos no favorables a su pretensión, tanto por el Pleno como por el Congreso del Estado. Parecía que el asunto estaba cerrado.

Sin embargo, el tema vuelve a tomar vuelo a principios de 2020, sólo que ahora lo enarbola Gustavo Gamero. Más o menos por esas fechas el Congreso ratificó tres nuevos magistrados, uno de los cuales se rumoraba vendría a sustituir en la presidencia a Esteban Calderón. Ese magistrado ya se frotaba las manos, incluso hasta habría ofrecido cargos a sus amigos de la Barra, pero los tiempos no han llegado y sí la desesperación. Saque usted sus propias conclusiones, yo ya saqué las mías.

Ya cuando terminó la manifestación, las huestes de Gamero Luna se arremolinaban en la Plaza IV Centenario, los malosos decían que estaban esperando el respectivo frutsi, la torta, y sus 200 pesos.