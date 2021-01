En política el que se lleva se aguanta

Conforme pasan las horas y los días al interior de todos los partidos políticos, las piezas del ajedrez se van acomodando. Y una vez más, la famosa teoría del rompecabezas del doctor Gustavo Baz, quedó demostrada. Eso tiene que ver con el registro de Paty Flores Elizondo, al distrito Federal 04. Este distrito, sin duda, fue de los más disputados al interior de la militancia panista. Se podría decir, por muchas razones, que al distrito 04 se le conoce como “la joya de la corona” por la importancia que representa en 2022. Por eso, el famoso corredor azul, como nunca, se lo disputaron mujeres y hombres del Partido Acción Nacional y al final, Paty Flores Elizondo fue la última pieza que le faltaba al rompecabezas en ese distrito.

Resuelta la batalla por los distritos 01 y 04 que le tocaron al PAN, ahora sólo queda resolver los distritos locales donde seguramente, serán para aquellas y aquellos, que fueron finalistas en los distritos federales como son Gina Campuzano, Verónica Pérez, Paty Jiménez y Mar Grecia.

Hablando de mujeres y traiciones, donde están por definirse los distritos locales que le corresponden al PRI, sólo es cuestión de tiempo y difícilmente habrá cambios de última hora. Pero eso no significa que en algunos de estos distritos no se les esté haciendo “bolas el engrudo”. En la rebelión de los priistas del municipio de Mezquital, el desenlace podría ser de pronóstico reservado. Osvaldo Santillán, en este momento presidente municipal con licencia del municipio del Mezquital, conforme pasan las horas sus seguidores están radicalizando su postura, para lograr que Santillán sea candidato por el distrito XV local.

Para dar respuesta a los militantes del PRI de ese municipio, afloró por millonésima vez, la retórica y la demagogia de los dirigentes de este partido. El delegado nacional de este partido declaró a los medios: “En el PRI todos los que aspiran a un distrito local o federal, pueden registrarse de acuerdo a la convocatoria, a nadie se le cierran las puertas”. Por ejemplo: Rocío Rebollo ya quedó registrada como precandidata al distrito 02 federal, y no hubo ninguna priista que se le pusiera enfrente. Usted y yo, sabemos la razón. Si bien es cierto, a ningún militante del PRI se le impide registrarse, al final, los filtros llegan hasta los escritorios de las cúpulas del PRI y ahí se decide todo. Si a usted le interesa militar en el tricolor, ya sabe cómo son las reglas del juego y la democracia al interior de ese partido. Osvaldo Santillán y sus seguidores tienen oportunidad de demostrar de qué están hechos; de una vez por todas deberían quitarse la tutela histórica de la familia que decide el rumbo político desde hace muchos años del municipio del Mezquital. Ojalá que sus seguidores no sean “mucho ruido y pocas nueces”.

Siguiendo por los rumbos del boulevard Domingo Arrieta, donde muy pronto habrá nuevo presidente del PRI estatal, la regidora Daniela Soto y el regidor David Payán ambos del tricolor, también han alzado la voz para denunciar las prácticas antidemocráticas de su partido. En realidad, Daniela y David no han dicho nada nuevo. El PRI como la canción: “Así soy, y así me moriré”. El mérito de Daniela Soto y David Payan es haber cuestionado públicamente a su partido en las redes sociales. David y Daniela nos cuentan cómo fueron “chamaqueados” por el delegado y Enrique Benítez. Afirman la regidora y el regidor, que antes de la alianza PAN, PRI y PRD todo era color de rosa. Sólo que no contaban con la astucia del principal promotor de la alianza. Debido a esto, al PRI le correspondieron 6 distritos de los 15 locales. Así que, alguien tenía que pagar los platos rotos y creemos que Daniela y David pertenecen a ese grupo.