En política la forma es fondo

En política es trascendental la forma en que se exterioriza o manifiestan las actitudes, las ideas y las reacciones; en el proceso de comunicación con la sociedad, el político debe poner especial cuidado en las palabras que utiliza, en el lenguaje no verbal y en el talante que adopta, vamos, es importante hasta el momento en el tiempo en que lo hace.

Un error en el manejo de estos factores puede ocasionar verdaderas catástrofes: Poner fin a una carrera, perder una elección o marcar el fracaso de un gobierno.

Bajo este contexto, la reacción de López Obrador al reportaje que expuso la vida de lujos que tiene su hijo, cae en los extremos contrarios a las formas más elementales que deben guardarse en política, sus actitudes demuestran que el golpe fue tan contundente que lo hizo perder los estribos.

En su afán por no doblarse, el presidente ha cometido pifias y errores de forma que le han generado más problemas que soluciones, en su desesperado intento por defenderse no se ha percatado que él mismo le atiza al fogón con todo tipo de leña, provocando que el tema se mantenga en la palestra -lleva 3 semanas discutiéndose- con el consabido costo político que representa. Veamos.

Consulta Mitofsky (quien hace un seguimiento semanal del nivel de aceptación que tiene López Obrador), advirtió que la aceptación del presidente venía a la baja desde hace 8 semanas, pero la de mayor impacto se tuvo en la semana del 11 al 18 de febrero, el descenso fue del 1.9 por ciento, la mayor caída en lo que va del año.

Es importante señalar que si bien el reportaje de Loret causó la caída, éste se presentó desde el 27 de enero, así que el mayor motivo lo está provocando su falta de cuidado en las formas de su reacción. Juzgue usted si no.

La caída de la aceptación del presidente en esa semana fue del 1.9 por ciento, pero del viernes 11 de febrero, cuando presentó en la mañanera los supuestos ingresos del periodista de Latinus, al lunes 14, la caída fue del 1.1 por ciento, es decir, sólo en ese fin de semana cayó más de un punto porcentual.

En total, el caso de su hijo y su reacción desmedida le han costado un 3 por ciento en su nivel de aceptación, un dato que no debemos desdeñar si consideramos: 1. Que cada punto porcentual representa algo así como un millón de personas; 2. Que faltan casi 3 años de gobierno; 3. Que no se ve cómo pueda explicar la riqueza de su hijo; y 4 Que no hay visos que hagan suponer una mejoría en la economía, la seguridad y la violencia, aspectos que dijo resolvería nada más tomara protesta.