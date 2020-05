¿En que se parecen el coronavirus y la partidocracia?: en que llegaron para quedarse

Al Covid-19 no lo vemos, a la partidocracia sí. Luchar para vencer al coronavirus nos ha costado “sangre, sudor y lágrimas”. Aún no sabemos el costo de vidas, en lo económico y en lo social. Algo muy grave: parece no haber dinero que alcance. Mantener a los partidos políticos nos ha costado miles de millones de pesos, recursos que jamás recuperaremos, con el pretexto de que la democracia cuesta y la mexicana es la más cara del mundo. Y si, como aseguran algunos politólogos, estamos en pañales, que Dios nos agarre confesados.

Muchos políticos, que al no ver satisfechas sus ambiciones e intereses de grupo y personales se van a otros partidos o fundan un sindicato, otros, aprovechando el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprovechan la norma para fundar asociaciones políticas y, en su momento, convertirlos en partidos políticos. Al fin y al cabo, nuestros impuestos dan para eso y más. En ocasiones, nos da la impresión de que la partidocracia es un sindicato de facto. Otras veces algunos políticos inteligentes se preguntan: ¿Si ya tenemos sindicatos, por qué no formar un partido? En el pasado les ha funcionado muy bien. Por ejemplo: Cuando a Elba Esther Gordillo le tocaron las golondrinas en el PRI, fundó Nueva Alianza con el SNTE. Y sigue la mata dando.

Aprovechando que la ley electoral tiene lagunas, el próximo 1° de agosto, el INE dará a conocer cuáles de las más de 100 asociaciones políticas se convertirán en partidos políticos. Se comenta que podríamos tener entre 5 y 7 partidos más en México. Uno que podría estar seguro es el “líder” obrero de la 4T, Pedro Haces Barba. ¿Si ya tiene un sindicato, por qué no un partido político y ser el palero estrella de MORENA?

Aseguran otros que Fernando González, el consentido de la maestra, se estrenará como presidente de Redes Sociales Progresistas. Aquí, políticos que se han sacrificado por Durango y quieren seguir haciéndolo, ya tienen contratada la banda y los mariachis para brindar por la patria y volver a lo que perdieron: al poder. Estos dos partidos podrían tener su efecto colateral en nuestra entidad. Aprovechando que MORENA sólo fue flor de un día, no faltará quien, al darse cuenta que en el partido de López Obrador no tendrán espacios, se colgarán de la brocha para ser candidatos a diputados locales o federales. Algunos ya se dieron cuenta de que las candidaturas independientes son una utopía y acabarán siendo candidatos por un partido político. Si usted se quedó sin empleo debido al Covid-19, no se preocupe, Durango lo necesita: funde un partido político.