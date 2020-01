En todos los partidos: reciclados ganadores contra reciclados perdedores

En lo general, los partidos políticos con registro en el estado padecen una crisis de cambio generacional, por eso, en cada elección son los mismos de siempre. Como en los hechos ya empezó la disputa por las candidaturas locales y federales, todos andan contra todos. De buena fuente se filtró que compañeros priistas les comentaron a Oscar García Barrón y a Rubén Escajeda Jiménez que ya no querían candidatos reciclados en el próximo proceso electoral, a lo que Oscar García Barrón contestó: “Más vale reciclados ganadores, que reciclados perdedores”.

Este comentario no sería privativo del PRI; en el PAN, PT, PRD y Verde Ecologista no cantan mal las rancheras. ¿Se imagina usted a Primitivo Ríos diciéndole a Gonzalo Yáñez que es un candidato reciclado; Patricia Jiménez a Gina Campuzano; Toño Ochoa a Fito Dorador, etc.? En el caso del Partido Verde Ecologista es un poco diferente: Gerardo Villarreal es el dueño de la franquicia, gerente del partido, cumplirá 6 años como diputado local y puede pasar al record Guinness si llega a la cámara de diputados.

Para que vea usted que sacrificarse por el pueblo de Durango no es mal negocio y para evitar llamar a los candidatos reciclados habrá que reformar la Constitución para tener presidentes de la República, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, federales y senadores vitalicios.

¿Puede imaginar los miles de millones de pesos que nos ahorraríamos en elecciones? Mientras pasamos del mundo virtual de la política al mundo real, el partido local que requiere levantarse es el PRI. Uno de los distritos más disputados en su momento en el tricolor, será el III federal. Puede apuntar desde ahora a distinguidos priistas para tal fin: Oscar García Barrón, Rubén Escajeda Jiménez, Paco Ibarra, Pedro Silerio, Ismael Hernández Deras, Gabriela Hernández López, Esteban Villegas Villarreal y los que se acumulen de aquí a abril de 2021.

Oscar García Barrón no suelta su asociación social ganadera, y como dijo Don Teofilito, ni la soltará, con el objeto de repetir por tercera vez como diputado federal.

Rubén Escajeda es un priista con larga carrera política en el ámbito local y en los últimos años con proyección nacional, y se considera, de acuerdo a Oscar García Barrón, “un reciclaje ganador”.

Pedro Silerio en varias ocasiones ha sido finalista en ese distrito federal, y como dirigente estatal de la CNC, es ahora o nunca.

Paco Ibarra, por su trabajo en el mismo distrito y varias veces diputado local, su objetivo es llegar a San Lázaro.

Esteban Villegas ya en plena campaña cree que puede ganar, ya sea por el distrito I o III federal.

Ismael Hernández Deras, actual diputado federal pluri, quiere repetir por la vía de mayoría relativa, y si no es él, no se daría por mal servido que su hija fuera la candidata.