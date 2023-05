En trato al Magisterio, somos diferentes

A diferencia de los anteriores sexenios, la Cuarta Transformación se ha ocupado por mejorar las condiciones laborales de los maestros y maestras.

Esto se demuestra con el aumento en el salario anunciado por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que el gobierno federal destinará 42000 millones de pesos al magisterio para que éste pueda contar con un salario mínimo de 16000 pesos mensuales.

Desde el inicio del actual gobierno se derogó la mal llamada reforma educativa que afectaba las condiciones laborales de los más de 1,000000 de integrantes del gremio, también se les ha capacitado para brindarles mejores herramientas de enseñanza y se han modificado los contenidos de los libros de texto de educación básica y media básica.

La educación es un derecho humano que se encuentra plasmado en la Constitución, y es eje para trasformar las condiciones sociales de las y los mexicanos. En estas líneas que dedico con respeto y cariño a todos y todas las maestras con las que me he cruzado en la vida, no está de más recordar al gran pedagogo y filósofo Paulo Freire, que abogó por la libertad y autonomía de los niños en la educación. Para ello hizo uso de la pedagogía crítica, una corriente que afirma la politización de la educación y opuesta a la conocida como educación bancaria, a través de su libro “Pedagogía del oprimido”.

En nuestro país la forma de gobernar a través de la injusta repartición de la riqueza, la salud y el bienestar también arrastró la educación. Estamos en el momento adecuado para enderezar el rumbo, en unidad, con manos firmes en el timón y sin perder de vista a donde queremos llegar en corto plazo lo haremos: Un país justo y fraterno.