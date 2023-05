¡Enciendan las luces!

Para quienes circulan por la supercarretera Durango-Puerto de Mazatlán, la Sierra Madre Occidental presenta paisajes naturales impresionantes y grandes obras de ingeniería que están a lo largo de esta vía de comunicación y que pueden ser admirados por los viajeros.

Este eje carretero enlaza al Pacífico con los Estados Unidos, al conectar a los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y Sinaloa a través del eje carretero Matamoros-Mazatlán y atravesar por regiones de orografía muy agreste, por lo que constituye uno de los proyectos más audaces de ingeniería de nuestro país.

En los 230 kilómetros de Durango al Pacífico, se invirtieron más de 28 mil millones de pesos, e implicó la construcción de 115 estructuras y 61 túneles.

Entre las obras singulares más destacadas de esta vía se encuentra el túnel “El Sinaloense”, ubicado en el estado de Sinaloa y el más importante por su magnitud y complejidad de esta supercarretera, al ser el segundo más largo del país.

El túnel más largo es “El Sinaloense”, con 2 mil 794 metros de longitud y a pesar de que se encuentra entre Sinaloa y Durango, adolece de falta de iluminación y falta de vigilancia, lo que ocasiona sofocamiento y miedo a algunos automovilistas debido a que se pierde la visibilidad en este tramo que se encuentra bajo tierra, y en el que se transportan diversos vehículos, entre ellos camiones de carga y autobuses de pasajeros, que circulan a alta velocidad.

Esto lo ha convertido en un tramo “de terror”, desde el periodo vacacional de Semana Santa se encuentra en oscuridad sin iluminación y sin extractores de aire encendidos, lo que puede ocasionar miedo entre los automovilistas al

arriesgar su vida y su auto al pasar por esta ruta

Sin embargo, no es el único segmento a oscuras, sino que más de la tercera parte de los túneles carece de luz, y al cruzarlos, se requiere tomar precauciones en lo que respecta al cambio de la iluminación de la luz del sol al entrar y salir de los túneles, porque el cambio de iluminación también puede causar algunos accidentes en lo que se genera la adaptación de la vista al conducir y más, si se excede la velocidad permitida.

Aunado a esto, la supercarretera Durango-Mazatlán se ha convertido en un camino de mucho flujo, debido principalmente al incremento del aforo debido a que transportes de carta han optado por circular por esta vía ante la falta de seguridad que se presenta en el estado de Zacatecas

El miedo no lo causa únicamente la oscuridad que priva al entrar al túnel, también es el sofocamiento que corta la respiración a falta de la activación de los extractores para que saquen los gases y mitiguen un poco el ruido ocasionado por los vehículos que circulan por esta rúa.

Para ello, debe considerarse el mantenimiento de esta vía de comunicación, ya que pareciera que a las autoridades de Capufe no la tienen considerada dentro de su esquema, a pesar de que es una de las más caras de todo el país, no representa seguridad por sus condiciones para los usuarios, por las consecuencias que pudiera originar accidentes, en caso de falle el automóvil o se presenten problemas de salud en alguna persona que se sienta mal debido a la altura y no haya personal que ayude a resolver esta situación de emergencia.

Mazatlán se ha convertido en uno de los destinos de playa favoritos para el turismo nacional e internacional y en un sitio de descanso para los duranguenses, por lo que urgen acciones de mantenimiento y seguridad para esta supercarretera, contemplar además la iluminación y la seguridad que ésta representa para los viajeros y ya, es necesario encender las luces.