Encuestas: bomba en la 4T

Definitivamente, la clase política mexicana, los poderes fácticos, las mujeres y hombres más ricos de este país y la partidocracia, no tienen remedio.

La democracia en nuestro país, se ha tardado siglos en llegar, para que México pueda estar a la altura de otros países del mundo. Desde la guerra de independencia de 1810 hasta nuestros días, la democracia no forma parte de nuestra cultura. En contraparte, tenemos los usos y costumbres del paternalismo, el autoritarismo que heredamos de los aztecas y por eso, dependemos de la voluntad de un solo hombre, sea presidente, gobernadora o gobernador.

En pleno siglo XXI, da la impresión que estamos viviendo todavía en el siglo XIX en lo que a democracia se refiere. Parafraseando, hoy un fantasma recorre el país: la lucha por la presidencia de la República. Esto con el pretexto de que el fin, justifica a los medios. La 4T ha querido innovar nuevas formas de democracia, a través de la llamada insaculación y las famosas tómbolas para elegir candidatas o candidatos. También Morena, como todos los partidos políticos, nos quieren hacer creer que las encuestas forman parte de nuestra democracia. Los morenos nos quieren dar gato por liebre, cuando dice Mario Delgado que las casas encuestadoras van a decidir quién será la candidata o el candidato de la 4T.

Y para que vea usted, que Mario Delgado está como la “Chimoltrufia”, los acuerdos que hicieron las “corcholatas” en Palacio Nacional, se fueron a la casa que tiene AMLO en el sureste mexicano. Si la memoria no nos falla, dicho acuerdo consistía que se eliminaran las encuestadoras que fallaron en el Estado de México, de ese filtro, sólo quedarían las más serias y de éstas saldrían quienes harían las encuestas finales. Al parecer, no se han respetado dichos acuerdos, y de ser así, van en contra de la supuesta democracia interna de Morena, de la que tanto presume quien ha traicionado a Marcelo Ebrard: Mario Delgado. Esto que no nos sorprenda, en política no hay lealtades, sólo intereses.

Si partimos de la premisa del que paga manda, las empresas encuestadoras parafraseando a Agustín Lara; venden caro su amor, a quienes les pagan con diamantes su pecado. Siempre se supo, que en su momento, la candidata sería Claudia o el candidato Marcelo, Pero serían las encuestas y los resultados para sacar a la ganadora o ganador y no por “dedazo”. Lo cierto es, que ya sabes a quién, se le está haciendo bolas el engrudo y si como se dice, que Marcelo y Claudia están en un empate técnico, esa es, la bomba molotov que le puede explotar a los que mandan en Morena.

Todo esto que se está viviendo al interior de Morena, es sin duda, herencia del PRI. Este partido fue por muchos años, un partido de Estado, autoritario y antidemocrático y por eso, en 2018 pagó sus errores. Desde entonces, no ha podido recuperarse, a tal grado, que hoy sólo tiene dos gobernadores. Por primera vez en su historia no pondrá candidato o candidata a la presidencia de la República. Si como dice Morena, “que el pueblo es sabio”, ¿entonces, para qué tanto brinco estando el piso tan parejo?