Encuestas en Durango y situación de México

Las encuestas en Durango indican las aspiraciones de quienes las mandan a realizar, y en efecto, son necesarias, aunque al final los partidos no les hagan caso. Y voy a mencionar las de la última semana.

Y en el pleno nacional e internacional hay encuestas de todo tipo, desde cuáles son las ciudades más violentas en el mundo hasta cuáles las más visitadas. Sobre los niveles de gasto de los ciudadanos, hasta cuántos carros se venden al año, y que tan felices son los habitantes de distintas regiones.

Luego nos enfrentamos a resultados contradictorios, ya que países y ciudades señaladas como las más violentas, al mismo tiempo son los lugares más visitados.

Y precisamente México está en esa situación, con ciudades señaladas como las más violentas en el mundo como Acapulco, y al mismo tiempo se trata de una de las más famosas y visitadas tanto por mexicanos como por extranjeros.

No debemos confundir las encuestas con las consultas como la que se acaba de realizar sobre si enjuiciar o no a los presidentes, que causó tanta polémica, así como otras consultas que se han hecho y hasta no han sido tomadas en serio, como la del aeropuerto de Texcoco. Y viene la de revocación de mandato que será en marzo del año que entra.

Por las encuestas sabemos que México es de los países con más alto grado de vacunación en el mundo, al punto de que antes que termine este año, todos sus habitantes estarán vacunados.

Estoy casi seguro que se realizaron encuestas antes de los últimos informes de Aispuro y Salum, pero con fines electorales se mandaron a realizar respecto a las preferencias para la gubernatura, ya que hay tantos aspirantes, hombres y mujeres, que hasta Rodolfo Elizondo mandó hacer una en la que no le fue muy bien, porque ha estado totalmente ausente de los medios.

En una de las encuestas generales de hace como mes y medio, primero preguntaron la preferencia por partidos, sin mencionar nombres de candidatos, de modo que es difícil saber quién la mando realizar.

Pero las de Enríquez y las de Manuel Espino, está muy claro que ellos las mandaron hacer. En la del Dr. José Ramón Enríquez se presenta por partidos y candidatos al mismo tiempo, y por MORENA la opción que aparece es él. Es decir, preguntan si prefieren por PAN/Salum; PRI/Esteban Villegas y por MORENA/Enríquez es la opción.

Hasta ahorita Manuel Espino ha mandado hacer dos encuestas.

La primera preguntando si han escuchado su nombre, o sea, que si lo conocen. Y en la segunda que si saben que aspira a la gubernatura. Y mientras tanto Gonzalo anda repartiendo buenas mantas para el invierno.

Y el otro tema de los comentaristas es si habrá PAN/PRI/PRD para las elecciones para gobernador el año que entra, porque buena parte de los diputados federales del PRI podrían votar a favor de la Reforma Eléctrica y esa votación podría acabar con la alianza.

Marina Vitela está dedicada a trabajar, porque tiene dos caminos, ser la candidata a la gubernatura, o intentar reelegirse en la alcaldía de Gómez Palacio.

Como es casi imposible que en la alianza del PAN y el PRI vayan juntos a la presidencia en el 2024, no importa que deje de existir esa alianza desde ya, y en las gubernaturas cualquier partido podrá ganar, no necesariamente MORENA.