¿Enjuiciamos a los ex presidentes?

Desde hace meses está a debate el tema sobre la consulta política para enjuiciar a los ex presidentes, una de las plumas que lo ha explicado de mejor forma es Sabina Berman: porque esa es la forma de decir que estamos en contra de la impunidad ante los abusos y la corrupción.

Si bien Berman escribe sobre el tema de forma más amplía y literaria, la esencia de su texto es el que como sociedad podamos ocurrir a las urnas a manifestar nuestro rechazo a que la corrupción siga sin castigo.

En diferentes democracias la consulta popular, o sea el preguntarle a la ciudadanía su opinión al respecto de algún tema de trascendencia nacional, se estableció desde hace tiempo, inclusive es una herencia del derecho griego.

Enjuiciar a los ex presidentes del país es el fondo y lo sustancial de la consulta popular a realizarse el próximo domingo 1 de agosto, la forma se cuestiona porque la pregunta ha sido calificada de un galimatías por quienes pretenden que la democracia deliberativa no aplique en nuestro país.

La toma de decisiones por parte de la mayoría ciudadana, necesita de la participación del 40 por ciento del listado nominal, por eso es fundamental que si pretendemos luchar contra la impunidad que ha sido la premisa durante al menos tres décadas en este país, la única forma es el manifestar nuestra voluntad en las urnas.

El juicio político contra los ex presidentes tiene relación directa con el saqueo del erario público, con los robos y deficiencias en el sistema de salud, con las matanzas de civiles por parte de grupos paramilitares o del crimen organizado, con la corrupción en decenas de dependencias, y esas conductas merecen un castigo. Los juicios políticos que se han hecho sin ser mandatados por el pueblo, no han abonado en mucho, cito el ejemplo del ex presidente Luis Echeverría, quien pese al resultado de una comisión de la verdad nunca fue procesado.

Además, como ciudadanos y ciudadanas debemos participar en la creación de una nueva y necesaria costumbre, el ser tomados en cuenta para la toma de decisiones que van determinando el rumbo de la Nación. Reitero: El acudir al llamado de otros ciudadanos este 1 de agosto es un paso más para dejar claro que ya no permitiremos la corrupción, el despilfarro del dinero del pueblo, los asesinatos como práctica política y sobre todo la impunidad, que quede claro, “el que la hace, la paga”. Sí al enjuiciamiento de ex presidentes.