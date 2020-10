Entre coaliciones y coincidencias

Cada vez más, en cuanto tiene oportunidad, Enrique Benítez Ojeda, que por cierto es el primer presidente estatal del PRI con un doctorado en derecho constitucional, no desperdicia medio de comunicación para decir que “la alianza entre el PAN y el PRI en el próximo proceso electoral está más cerca que nunca”.

No hace mucho, Benítez Ojeda hizo declaraciones públicas para hacernos saber que entre el PAN y el PRI existen más coincidencias que entre el PAN y el PRD, y que por esa razón es muy probable que los blanquiazules y los tricolores, yendo juntos en coalición, mandarán a López Obrador y a Morena a la casa más famosa del sureste mexicano.

Veamos, en eso de las coincidencias de los partidos en mención, Enrique Benítez tiene razón. Sin olvidar que Manuel Gómez Morín, fundador del PAN colaboró con Plutarco Elías Calles y con otras figuras del Maximato. En política hay intereses y coincidencias, como apunta el presidente estatal del PRI. Más que coincidencias, entre las palomitas blancas vestidas de azul y el otrora partido hegemónico sólo existen intereses. ¿El principal? Ir juntos como un solo hombre a borrar del mapa la mayoría que tiene Morena en la Cámara de Diputados y de paso ponerle un alto a las iniciativas del presidente de la República en San Lázaro, lo cual resulta legítimo, porque las intenciones son ir en busca del paraíso perdido.

El reto es ir en coalición o alianza de facto en los 300 distritos federales y, ya encarrerado el gato, por la mayoría de las diputadas y diputados pluris. Como alguien dijo, para que haya un acuerdo, esto podría resultar un verdadero “reborujo”. En el fondo, las que tienen que ponerse de acuerdo en primer lugar serían las cúpulas de ambos partidos, porque no se atreverán a consultar a su militancia y tomar en cuenta su opinión, para eso sirven los estatutos de todos los partidos, los de arriba deciden y los de abajo, sumisos y obedientes, reciben la línea. De acuerdo a las últimas encuestas, Morena encabeza las preferencias con 36%; el PAN con 21% y el PRI con el 12%. ¿A quién le urge una alianza, al PAN o al PRI?, ¿qué partido saldría beneficiado? Por supuesto que Acción Nacional no.

El tema federal es una cosa y otra lo local. Se ha filtrado que de haber alianza, podría ser de facto, pero esto no es garantía de que sean para el PRI y el PAN los cuatro distritos federales, dos para cada uno. ¿Podría el PAN pedirle a los que integran el famoso corredor azul en el distrito 04 que voten por una candidata o candidato del PRI?, ¿en el 03 los del PRI harían lo mismo por el PAN? Conociendo a los panistas locales, si los consultaran dirían que no a una alianza con el PRI. En el pasado ya lo han hecho con el PRD y les salió más caro el caldo que las albóndigas. Juan Quiñones Ruiz les impuso como candidato a José Ramón Enríquez y todavía lo están lamentando. Con el PRD hubo intereses, más no coincidencias. Con el PRI podría haber coincidencias, pero los intereses de ambos partidos son irreconciliables, porque los dos quieren lo mismo en 2024.