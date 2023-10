Entre la espada y el Frente Opositor

Hace unos días, la candidata virtual del Frente Amplio Opositor, Xóchitl Gálvez, sufrió un percance al caerse de la silla donde intentó sentarse. Ágil de mente como lo es Xóchitl, dijo: “Esa silla me queda chica yo necesito una silla más grande”. Ello, en clara referencia a la silla presidencial.

La señora Gálvez nos hizo recordar lo siguiente: Sin duda, hubiera sido una excelente candidata para la CDMX y con posibilidades de ganar, pero eso sería la silla chica y prefirió la grande, la Presidencia de la República.

No sabemos quién o quiénes la convencieron que buscara mejor la silla presidencial de Palacio Nacional. Desde Cuauhtémoc Cárdenas, la CDMX ha sido gobernada por la izquierda. Al no haber sido la candidata Xóchitl Gálvez, difícilmente podrán recuperarla. Parafraseando a Rubén Figueroa, la caballada del Frente Opositor está muy flaca para gobernar la capital del país. Pasan por alto, que el PRI y el PAN, han tenido presidentes de la República en los últimos tiempos. En ese lapso, el PRD y Morena han gobernado la CDMX. ¿Entonces, por qué no pensar en buscar primero la capital y después la Presidencia de la República?

Dar marcha atrás y como se dice, cambiar de amazona o de jinete a la mitad del camino es muy complicado. Y ya encarrerado el gato, los estilos del PRI, PAN y PRD, poco a poco se lo van imponiendo a Xóchitl. Por ejemplo: La semana pasada, en un evento con panistas, Xóchitl Gálvez leyó un discurso, por cierto, muy alejado de su personalidad. Se notó la retórica política de las palomitas blancas vestidas de azul, y dio la impresión, de que el discurso salió de las oficinas del PAN de la CDMX. Esto es una muestra que en adelante, el Frente Amplio Opositor le marcará el paso a su virtual candidata.

Siguiendo con el análisis de su discurso, la aún senadora de la República, llamó la atención en lo siguiente: “Vamos por la tercera democracia en México, la primera fue con el fundador del PAN, la segunda con Vicente Fox y la tercera conmigo”. ¿Si AMLO habla de la cuarta transformación, por qué no Xóchitl de la tercera democracia? Pero la virtual candidata omitió aclarar lo siguiente; el fundador del PAN, Manuel Gómez Morin, trabajó desde Plutarco Elías Calles hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y no fue por un tema de democracia, sino para oponerse a la política social del general Cárdenas del Río. En el caso de Fox, fue por el hartazgo del PRI que lo llevó a la Presidencia de México y hubo de todo, menos democracia.

La señora Gálvez no se atrevió a mencionar el gobierno de Felipe Calderón por obvias razones, este junto con Vicente Fox, pasaron a la historia por haber cometido el fraude más grande del que se tenga memoria en contra de López Obrador. Ella pretende traernos lo que denomina la tercera democracia, nosotros como santo Tomás, ver para creer. Si de democracia se trata, la señora Gálvez debe darse cuenta del pasado del PRI que ha sido todo, menos democrático. El PAN por su parte, cayó en las trampas del pragmatismo político y se olvidó de la democracia y el PRD, un partido testimonial y oportunista.

¿Llegará la tercera democracia?