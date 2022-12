Entre marchas y reformas

El sexenio de la 4T, al parecer, ha sido el de las marchas y las reformas. Por ejemplo, las dos más recientes: la marcha que organizaron Claudio X Gonzáles, Alfonso de Hoyos, la COPARMEX y la ultraderecha. Por supuesto, en contra de Andrés Manuel López Obrador y el pretexto, “que no se toque al INE”. En respuesta AMLO organizó otra y “haiga sido como haiga sido”, superó por mucho a la del “señor X” conocido como el presidente de facto del PRI y del PAN. Por cierto, los panistas y los priistas en el pecado podrían llevar la penitencia, que les impongan candidata o candidato.

Y hablando de marchas, este 12 de diciembre millones de mexicanas y mexicanos visitarán a la Virgen de Guadalupe. Lo interesante de esta marcha religiosa, es que no la convocan el PRI, el PAN, el señor X o Andrés Manuel López Obrador. Es una muestra de fervor guadalupano, lo que demuestra que la Virgen de Guadalupe tiene más poder de convocatoria que la partidocracia, los poderes fácticos y AMLO. Es bueno, que la virgen de Guadalupe no quiera ser presidenta de México y parafraseando a la Biblia: mi presidencia no es de este México, es de otro mundo. Asímismo, esta marcha de millones de peregrinos nada tiene que ver con la disputa por el poder de la clase política mexicana.

La pasada reforma eléctrica la oposición no la dejó pasar, y la reforma electoral corrió la misma suerte. Pero en ambas siempre existió un plan B. Muchos opinan que López Obrador se salió con la suya, en el caso de la reforma constitucional de reforma eléctrica se reformaron al final, leyes secundarias y con eso se echó abajo la reforma de Enrique Peña Nieto. En el caso de la reforma electoral, al no ser aprobada en la cámara de diputados el Ejecutivo presentó otra conocida también como el plan B o leyes secundarias. Estas podrían ser aprobadas en la cámara de senadores y Ricardo Monreal podría ser el fiel de la balanza.

Estas leyes secundarias no significan de ninguna manera la desaparición del INE, como es el argumento que nos quiere vender la oposición. Tampoco, que nuestra “democracia” nos abandone para dar paso a una dictadura. Por cierto, se nos olvida que con el PRI ya tuvimos lo que Mario Vargas Llosa llamó: “la dictadura perfecta”. Y tal vez, sin quererlo, la oposición tiene razón al decir que el INE no se toca. Lo que si se va a tocar, si se aprueban en el senado las leyes secundarias, son los privilegios que hasta el día de hoy tiene Lorenzo Córdova y las cúpulas del INE. Los que defienden a este Instituto Electoral, no deben de confundir la gimnasia con la magnesia.

También si el plan B funciona, se tocarán los privilegios de la partidocracia. Nada más falta que nos digan ya sabemos quién, que la reforma pretende desaparecer, los partidos. Eso ni pensarlo. ¿Qué haríamos sin la “democracia” partidista? Los partidos políticos en México son los más caros del mundo, tenemos las elecciones más caras del planeta tierra, todo esto nos cuesta miles de millones de pesos al año. Entonces, no desaparece el INE, pero sí sus privilegios.