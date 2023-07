Entre tamales, gelatinas y disfraces

Conforme pasan los días, la candidata de los hombres del dinero Xóchitl Gálvez, nos recuerda más a su maestro Vicente Fox Quesada. Pero lo más interesante de este tema, resulta que la “señora X”, utiliza los refritos del ex presidente Fox, importante promotor del consumo de marihuana con fines lúdicos.

A nadie sorprende que un neopanista como Vicente Fox, sea parte de la campaña “dicharachera” de Xóchitl Gálvez, y más aún, que adelanta las frases desde su rancho San Cristóbal. Fox da por hecho, que la señora Gálvez quitará los programas sociales de la 4T y regresará las pensiones a los ex presidentes vivos de México.

Hace unos días, en un programa que conduce uno de los divos de la opinión pública nacional, presentó un video donde Xóchitl se disfrazó de López Obrador, queriendo hacer una “parodia”, que ya la quisiera Arath de la Torre en sus mejores tiempos. Hay que agradecerle a Vicente Fox, el adelanto de lo que serán los discursos de campaña, si la “señora X” es la candidata. En un video que se hizo viral, Fox Quesada dice lo que asegura repetirá Xóchitl: “quitaremos todos los programas sociales de la 4T, ya que son una fábrica de “huevones” ahora sí, a trabajar “cabrones”. Este mensaje va dirigido a millones de mexicanas y mexicanos, que reciben por primera vez en su vida, algo de lo que los gobiernos del PRI y del PAN les han robado. De acuerdo a Fox y a Xóchitl, en México sólo trabajan 356 familias y 112 millones de mexicanas y mexicanos, son unos “huevones”.

Pero en cambio, los hijos de Martha Sahagún esposa de Vicente Fox, fueron muy “trabajadores”, llegaron con una mano atrás y otra adelante a Los Pinos, y salieron millonarios gracias a la pareja presidencial. Si a este tipo de discursos le apuesta Xóchitl Gálvez, si es pasión, que se le borre. ¿Por qué? En primer lugar, Xóchitl representa a los hombres más ricos de este país, al PRI, PAN, PRD y los poderes fácticos, pero con la pena, no reflexiona que va a necesitar los millones de votos de los “huevones” de México. ¿Se imagina usted, a la señora Gálvez diciendo; a ver, bola de “huevones” voten por mí para sacarlos de “jodidos”? y para ello, empezaré quitándoles los programas sociales de la 4T.

A la presidencia de la República no se llega imitando o disfrazándose de López Obrador con el fin de ridiculizarlo. Para que la oposición vuelva al poder y a sus privilegios, necesitan un proyecto de nación que supere a la 4T. Una candidata o candidato con un perfil político mejor que cualquiera de las “corcholatas”, también, reconocer que los millones de mexicanas y mexicanos no son una bola de “huevones” y en cambio aceptar, que el origen de la pobreza en México es el resultado de la injusta distribución de la riqueza. Xóchitl Gálvez debería empezar a quitarse al “Paco Miller” del rancho San Cristóbal Vicente Fox, y ella no se convierta en la versión de “Don Roque”.