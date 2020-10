Enseñar no es sofisma

Con las redes sociales, se ha popularizado aún más los acontecimientos y críticas por las ocurrencias, desorganizaciones, incapacidades, ignorancias y demás que por lo regular cometen en las administraciones públicas y todos los usuarios nos enteramos, las transmitimos y criticamos.

Ahora con mayor frecuencia que antes, por el mismo manejo de las mencionadas redes, pero nunca se habían hecho tantas críticas reales, de caprichos llevados a cabo, de odios dirigidos, de venganzas declaradas, de incompetencias manifiestas como las que nos están sorprendiendo cada vez en mayor dimensión en esta administración; pero mucho menos, se había visto una acérrima defensa, con tan desesperado y agresivo fanatismo, como la que realizan la feligresía del sistema actual, tal parece que es a ellos a quienes se les criticara, o si estuvieran ganado algo para ellos, además de la dádivas que se les da como ninis o tal vez como admiradores.

Pero lo que resulta inconcebible es que, esos defensores no puedan ver la realidad en la que nos han sumido y cada vez nos hunden más, quien por más de 18 años tenía la solución de todo en el país, hoy no puede y no sabe hacer absolutamente nada, más que echar culpas a los anteriores, los neoliberales, los fifís y a sus contras, pero las erogaciones son cada vez mayores, los números rojos con los que se encuentra el país son evidentes, pero para todo existe una mentira latente.

Se está pretendiendo siempre, el manejo económico por una sola persona, pero que desconoce que si se tira el dinero pronto se acabará; como el que habrá de echarse a la basura con la consulta pusilánime modificada por la SCJN, que se llevará a cabo el primer domingo de agosto del 2021.

Se hablaba de moral y de inmediato se dieron a conocer los 10 puntos de la Cartilla Moral, escrita hace 75 años por Alfonso Reyes, y luego la ocurrencia fue dizque la creación de una constitución moral.

Pero la original cartilla de Alfonso Reyes fue una especie de ensayo para la formación de los estudiantes mexicanos, y con la encomienda principal de “enseñar” para contribuir a una mejor sociedad.

Indudablemente que una mejor formación de los estudiantes será óptima cuando se tenga una mejor enseñanza, por verdaderos maestros que instruyeron, formaron, cultivaron y perfeccionaron, todo aquello en lo que el educando pueda abrirse campo en la vida y poder llegar a ser lo mejor que sus talentos puedan desarrollar, y sólo a alguien que vive en el absoluto error, se le ocurre decir que es un sofisma el proverbio chino “Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”, sólo le falta decir que como “el trabajo es sagrado, no hay que tocarlo”, y hasta compara a los pobres con las mascotas, quienes al decir de él, no pueden ir a buscar su alimento, sino hay que dárselos, como él pretende darlos a ninis y a todos los inútiles que, precisamente se han creado por recibir y no hacer el menor esfuerzo.

Mucha relación tiene la enseñanza con la Cartilla Moral que tanto se pregonó, además, religiosamente es un acto de misericordia “enseñar al que no sabe” y las enseñanzas de cualquier tipo dan sabiduría para abrir cualquier puerta que se tenga en frente, y lo mejor de todo, para abrir los ojos, que tal vez pudiera repercutir en su contra, pues si llegan a abrir los ojos de verdad su feligreses y apegarse a la razón, lleva el riesgo que dejen ser sus incondicionales.

Tal vez desea que su pueblo bueno y sabio siga en la ignorancia total, para hacer con él lo que él desea. La mayor desgracia es, que tanto él como sus antipatriotas legisladores, paso a paso derrumban al país entero.

"Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida".- Proverbio chino