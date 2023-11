Es la cultura un derecho humano

La famosa frase romana "al pueblo pan y circo”, sigue teniendo vigencia en las políticas públicas de las mujeres y los hombres que ejercen el poder político en México. Aquí si hay piso parejo, nadie se salva, todas y todos son más de lo mismo y la partidocracia parece tener sus orígenes en Sicilia, Italia.

Como alguien dijo: Estábamos mejor cuando estábamos peor. Hoy se viven nuevos tiempos, nos faltaba soñar a lo grande, para hacer festivales culturales a lo grande.

Deberíamos poner de ejemplos, a festivales como el Cervantino, el de Zacatecas, Sinaloa o Tamaulipas, por mencionar sólo algunos, para compararlo con el festival internacional Revueltas. Siguiendo con los refranes populares, “la ropa sucia se lava en casa”. El origen de este festival, lo encontramos en Héctor Palencia Alonso, que fundó primero el cultural Tonalco y después lo llamó Silvestre Revueltas. Con la llegada de Luis Ángel Martínez Diez, en los tiempos de Ismael Hernández Deras como gobernador, para rendir homenaje a toda la familia Revueltas se le puso ese nombre al festival.

Pero también el festival Revueltas lleva ese nombre no sólo por sus apellidos, significa lo que fueron en vida, Silvestre, Fermín, José y Rosaura, familia de izquierda y así crearon obras de arte, teatro, cine, música y literatura.

Haciendo un recuento, los festivales Revueltas alcanzaron sus objetivos hasta Jorge Herrera Caldera, con la llegada de la alternancia y con la alianza Va por Durango, los convirtieron en una especie de festival tropical.

Es muy sencillo poner a bailar a la gente y divertirla, pero para eso, está el palenque de la feria o la Velaria, un festival cultural es otra cosa, no es lo mismo Tropicalísimo Apache que un Andrea Bocelli.

Lauro Arce se justificaría diciendo: Con seis millones de pesos solamente alcanza para contratar a los Pasteles Verdes, Los Terrícolas o Napoleón, que por cierto, canta mejor que nunca y fue lo mejor del festival.

A la política oficial, le importa más acabar con la “corrupción” en el puente de hojuelas, o celebrar trece años del Teleférico, que armar un verdadero festival cultural.

Ya sabemos que cuando se requiere dinero para la cultura, contestan como el personaje de Héctor Suárez: ¡no hay… no hay… no hay! Pero en cambio para la Velaria o para contratar a grupos como los Tucanes de Tijuana, “Los Huracanes del Norte, entre otros grupos, pero estas agrupaciones norteñas que son muy populares, no tienen la culpa, sino quienes los contratan para sus fines electoreros.

A la sociedad duranguense le gustaría, que nuestras diputadas y diputados, cuando aprueban la ley de ingresos y egresos, deberían etiquetar mínimo 30 millones de pesos para regresarnos el festival Revueltas que nos merecemos. Deben saber que la cultura es también un derecho humano.

El festival Revueltas no debe de ser confundido con el presupuesto del ICED. No sólo de pan y circo vive la sociedad, también de cultura.